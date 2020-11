Kevin Geiselhart: Die Badehose liegt immer bereit

Siegen. Geburtstag ohne ordentliche Party? Was manch einen in Zeiten von Corona in eine veritable Lebenskrise zu stürzen scheint, ist für Kevin Geiselhart alljährliche Tradition. Der Schwimmer der SG Siegen hat Mitte November Geburtstag, und zu diesem Zeitpunkt führt der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) seine Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften durch. Dann stand Geiselhart in Berlin auf dem Startblock statt daheim im Partykeller.

So gut wie keine Wettkämpfe

Aber im Jahr 2020 ist auch das anders. Die nationalen Titelkämpfe auf der 25-m-Bahn sollten diesmal bereits Ende Oktober stattfinden, was an der Sanierung der Wettkampfstätte lag. Dann setzte der DSV die Kurzbahn-Meisterschaften ab und wollte statt dessen die Deutschen Meisterschaften auf der 50-m-Bahn aus dem Frühjahr nachholen. Letztlich wurde auch diese Titelkür gestrichen, was wiederum an den im Oktober gestiegenen Corona-Zahlen lag. Im August 2019 hatte der 14-fache Siegerland-Rekordhalter das B-Finale der DM über 400 m Lagen erreicht, Zwölfter geworden und hatte sich ohne Pause gleich in die Vorbereitung auf die nächsten Wettkämpfe gestürzt. Im März stoppte die aufziehende Corona-Pandemie alle Pläne. Erst seit dem 8. Juni konnte Geiselhart wieder ins Wasser – in Weidenau, in Siegen am Löhrtor, in Netphen, im Freibad in Buschhütten, wo er „optimale Voraussetzungen“ vorfand.

Unter Corona-Bedingungen konnten auch Geiselharts Mitstreiter bei der SG Siegen seit der Wiederöffnung der Schwimmbäder beinahe wieder trainieren wie zuvor – unter den üblichen Hygiene-Vorschriften wie Maske und Abstand. Maximal 17 Schwimmer durften gleichzeitig auf fünf Bahnen üben. Trainer Bernd Tominac war erstaunt: „Teilweise waren mehr Schwimmer dabei als vor der Corona-Zeit.“ Wettkämpfe waren seit dem Sommer selten. Wenn, dann – wie in Bochum, Iserlohn oder Dillenburg – nur unter strengen Corona-Auflagen. Zu guter Letzt wurden auch noch die in den Dezember verschobenen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften gestrichen. Mathis Irle, Vorjahressiebter über 50 m Brust, Jule Roth, Leon Owie und Alexander Bäumer hatten sich schon im Frühjahr qualifiziert. Tim Hartmann und Louis Owie hätte Tominac zugetraut, noch ein Ticket zu lösen, wenn mehr Wettkämpfe stattgefunden hätten. Er zeigte sich vor der Unterbrechung Anfang November vom Leistungsstand seiner Schwimmer „positiv überrascht“.

Zufrieden mit Auftritten

Am letzten Oktober-Wochenende hatte der Übungsleiter im Training im Weidenauer Hallenbad einen Test-Wettkampf organisiert. Geiselhart war nahe an seine Siegerland-Rekorde über 200 und 400 m Lagen heran geschwommen und zufrieden mit seinen Auftritten ohne Konkurrenz: „Das hat sich gut angefühlt, und ich war nicht einmal richtig fertig.“ Im November ist er 28 Jahre alt geworden, für einen Schwimmer jenseits der deutschen Elite ein eher biblisches Alter. Entmutigen lässt er sich durch die zweite Zwangspause in diesem Jahr nicht: „Ich lasse mich nicht vom Alter demotivieren.“ Dabei hat er erkannt, dass er einerseits bei normalen Wettkämpfen „extrem alt“ ist gegenüber den Schwimmern auf den Nachbarbahnen, andererseits aber bei Masters-Veranstaltungen weit vorneweg schwimmt.

So wartet der Siegener Vorzeige-Schwimmer ungeduldig darauf, dass die Bäder geöffnet werden und Training wieder möglich ist. Schließlich hat er große Pläne. Geiselhart möchte sein Wochenpensum im Wasser auf 70 Kilometer steigern. Vor der Kurzbahn-DM vor Jahresfrist war er bei 75 Kilometern, vor dem Lockdown im Frühjahr immerhin bei 60 Kilometern. „Das habe ich aber zu schnell gesteigert, ich war am Ende ausgebrannt.“ Sein neues Vorhaben ist langfristig angelegt: „Ich möchte mit 70 Kilometern ein Jahr durchtrainieren.“ Eine Corona-Depression sieht anders aus.