Der Vorsitzende des Fußballkreises Siegen-Wittenstein, Marco Michel, hat die Hoffnung, die Fußball-Saison 2019/2020 in Zeiten der Corona-Krise zu einem sportlichen Ende führen zu können, inzwischen aufgegeben.

„Die DFL hat ihre Pause für 1- und 2. Bundesliga bis zum 30. April verlängert und vorher geht für uns im Amateurbereich sowieso nichts“, sieht der Wilnsdorfer das am 15. März ausgegebene „Spielbetriebs-Wiederaufnahme-Datum 19. April“ nicht mehr als realistisch an. „Ich denke, dass auch der Mai für den Amateurbereich illusorisch ist.“

Während die Profiligen ihre Saison womöglich mit Spielen ohne Publikum, den so genannten „Geisterspielen“, ab dem 1. Mai zu Ende bringen könnten, seien diese Überlegungen für den Amateurbereich, so Michel, undenkbar.

Auf dem Teppich bleiben

Eine Verlängerung des Spielbetriebs bis in den Juli hinein kann sich Michel ebenfalls nicht vorstellen. „Es wäre sicherlich rein theoretisch möglich, über den 30. Juni hinaus zu gehen, aber wir müssen ja auch die Wechselmodalitäten und -fristen beachten.“ Der letzte Tag des Juni ist als festgesetzter Saisonschluss traditionell ein Fix-Datum. Michel: „Darüber hinaus zu gehen, würde großen organisatorischen Aufwand nötig machen und viele Probleme bereiten.“

Und überhaupt: Der Kreisvorsitzende sieht den Fußball auf dieser unteren Ebene der Ligen-Phalanx im gesellschaftlichen Zusammenhang als „ganz kleines Licht“ - womit er allerdings nicht unbedingt die Zahl der kickenden Mitbürger in Betracht zieht. „Aber wir sollten mal auf dem Teppich bleiben und uns - gerade in einer solchen Krisenzeit - nicht so wichtig nehmen.“

Nicht existenzgefährdend

Ein vorzeitiges Saisonende sieht der Kreisvorsitzende für die Vereine in den Kreisligen zudem nicht als existenzgefährdend an. Es gebe Mittel und Wege, mit Spielern und Trainern frühzeitig klärende Gespräche zu führen. „Ich bin sicher“, so Marco Michel, „dass gerade in dieser schwierigen Situation der Zusammenhalt in der Gemeinschaft wächst.“

Was den Ligen-Betrieb über der Kreisebene angeht, sieht der ständig mit Kollegen im FLVW-Bereich im Gespräch befindliche Funktionär ähnliche Bedingungen. „Auch hier sehe ich noch kein Ende der Spielpause, gehe sogar ebenfalls von einem Saisonabbruch aus.“

Und wie wird es dann weiter gehen?, stellt sich diese Frage natürlich vorrangig an die Staffelleiter von Ober- bis Bezirksliga. Wird die Saison gewertet? Gibt es Auf- und Absteiger?

Für Marco Michel kann es da nur eine Antwort geben: „Auf- und Abstieg sind im Szenario ,Saisonabbruch’ meines Erachtens nicht durchführbar. Dafür sind wir vom Saisonende bei noch zehn, elf offenen Spieltagen und mehr noch viel zu weit entfernt.“

Kein Vergleich

Beim Basketball wurden die noch ausstehenden Ligenspiele bekanntlich ersatzlos gestrichen, die Tabellen als abgeschlossen gewertet, zumindest aber Aufsteiger gekürt. Auch der TV Freudenberg konnte so zum Beispiel als Tabellenzweiter der westfälischen Landesliga den Oberliga-Aufstieg vorzeitig perfekt machen.

„Das ist eine ganz andere Situation“, kann Marco Michel Vergleiche zum Fußball nicht ziehen. „Bei den Basketballern standen noch drei oder vier Spieltage bis Ende April aus. Bei uns sind es noch mehr als zehn.“

Marco Michel geht davon aus, dass neue Beschlüsse vom Verband in Kaiserau in Absprache mit den Kreisen in Kürze gefasst werden. „Der 19. April als Ende der Spielpause ist nicht durchführbar, da dürfen wir uns nichts vormachen. Hier werden jetzt schnell weitergehende Maßnahmen greifen. Die Gesundheit aller Beteiligten muss absolute Priorität genießen.“ Die Krise zieht weiter ihre Bahn.