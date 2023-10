Kartsport: Starke Erndtebrücker Saison endet mit Lichtblick

Wüsten/Erndtebrück. Unter anderem mit zwei NRW-Meistern und einem ganz starken Mädel war der EMC 2023 in der landesweiten Spitze vertreten.

15 Wochenenden fürs Hobby geopfert haben auch in diesem Jahr die Kartfahrer des Erndtebrücker Motorsportclubs (EMC) samt ihrer Eltern und Betreuer. Viele Trainingstage seit dem Auftakt am 25. März kamen hinzu.

Sieben Mal ging es um Punkte für die Wertung der NRW-Landesmeisterschaf im Deutschen Motorsport Verband (DMV). Sieben Läufe umfasste die Meisterschaft der Veranstalter-Gemeinschaft Siegerland (VGS). Die ist noch nicht ganz abgeschlossen, dennoch werden schon die ersten Fazits gezogen.

Für den EMC fiel sie in den Gesprächen nach der letzten Trainings-Session am vergangenen Samstag eigentlich sehr positiv aus, zumal die Wittgensteiner in der Breite als auch in der Spitze ihr Können unter Beweis gestellt haben.

Trophäensammler: Ben Rothenpieler ist einer von zwei NRW Meistern des EMC. Foto: Verein

Mit Ben Rothenpieler (Klasse 2) und Marlon Moszicke (Klasse 4) stellt Erndtebrück zwei NRW-Meister der DMV-Serie. Julian Kuhn (Klasse 3) und Lisa Marie Kiesow (Klasse 6), die fast durchweg das schnellste Mädchen bei den Rennen war, wurden Vizemeister. „Grundsätzlich können aber alle Fahrer stolz auf Ihre Leistungen im abgelaufenen Jahr zurückblicken“, so das Fazit der EMC-Verantwortlichen.

Einer der letzten Auftritte der Saison trübte ein klein wenig die Bilanz. Denn ausgerechnet beim Endlauf der deutschen Meisterschaft des DMV in Wüsten riefen die Erndtebrücker nicht ihr ganzes Können ab, was sicher auch der Nervosität geschuldet war. Mit etwas durchwachsen Ergebnissen und Schulterzucken endeten die Rennen für den EMC. Nur Lisa Marie Kiesow konnte an ihre Leistungen in den Vorläufen anknüpfen und sich in dem starken Startfeld als bestes Mädchen auf Platz 14 in Klasse 6 einsortieren.

Die weiteren Ergebnisse der EMC-Start: Klasse 2: Ben Rothenpieler Platz 26 (28 Starter), Klasse 3: Julian Kuhn Platz 29, Leon Dornhöfer Platz 31 (37 Starter), Klasse 4: Marlon Moszicke Platz 20, Marlon Scholz Platz 25 (26 Starter). Die Mannschaft mit Lisa Marie Kiesow, Kilian Bald, Marlon Moszicke und Leon Dornhöfer wurde 13. unter 15 Teams.

Beim Endlauf des Motorsport-Verband Nordrhein-Westfalen (MVNW) – dort treffen die Fahrer aus den Dachverbänden ADAC, DMV und AVD aufeinander, waren vom EMC Luis Kiehl, Julian Kuhn und Marlon Moszicke qualifiziert.

Auf dem Verkehrsübungsplatz in Harsewinkel schlugen sich di Fahrer des EMC bei sonnigem Wetter sehr gut und platzierten sich im Mittelfeld – Luis in der Klasse 1 auf Rang elf unter 25 Startern, Julian in Klasse 3 auf Platz 25 (31 Starter), Marlon als 15. der Klasse 4 (32 Starter).

Ziel für 2024: weniger Abgase

Für die Kartsportler aus dem Landkreis stehen nun noch zwei Veranstaltungen im Kalender. Unter Flutlicht findet der letzte Lauf der Siegerlandmeisterschaft in der Veranstalter-Gemeinschaft Siegerland am kommenden Samstag in Olpe statt. Am Samstag, 25. November, steigt die VGS-Siegerehrung in der Bismarckhalle Siegen.

Voller Pläne sind die Erndtebrücker bereits, was das Jahr 2024 betrifft. Das betrifft nicht nur die Erfolge. Der EMC möchte die Weichen für die Zukunft stellen und mit elektrisch angeriebenen Karts den Sport für die Jugendlichen nachhaltiger machen. „Daran arbeiten wir mit Hochdruck“, lässt der Vorstand zum aktuellen Entwicklungsstand wissen.

