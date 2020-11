Kally Münker: „Wollen es in einem Pilotprojekt ausprobieren“

Im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein sind die neuen Formen des Kinderfußball noch nicht nach den Vorstellungen des DFB gespielt worden. Karl Hermann Münker, Vorsitzender des Kreisjugend-Ausschusses im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein, gibt Auskunft zum Stand der Dinge.

Herr Münker, wie ist ihr Eindruck zu den Ideen des DFB?

In Westfalen gab es dazu schon viele Pilotprojekte, unter anderem in Olpe. Dort hat man extra einen regulären Spieltag abgesetzt, damit es sich möglichst viele Trainer ansehen können. Gekommen sind aber nur vier – die konnten sich aber einen guten Eindruck machen und haben viele Fragen gestellt. Ich habe auch zugesehen und festgestellt, dass die weniger talentierten Spieler in kleineren Teams tatsächlich mehr Aktionen hatten. Wenn man Sieben gegen Sieben spielt, entscheiden in der Regel die zwei, drei guten Spieler die Partie. Der Rest wird geschnitten und sieht meistens nur zu.

Wie könnte es in Siegen-Wittgenstein damit losgehen?

Es ist Thema, aber wir haben es hier im Kreis noch nicht konkret angegangen. Andere Kreise in Westfalen sind da zugegebenermaßen weiter. Wir sind mittlerweile auf der Schiene, es mitzutragen und ich habe geplant, sobald wieder gespielt werden darf, die Sache mit einem Verein in einem Pilotprojekt auszuprobieren. Da muss aber auch jemand vom Verband dabei sein, der alles erklärt.

Wo liegen Probleme?

Bei den Anschaffungen. Ein Problem ist, die Felder abzustecken. Die Begrenzung kann man allerdings auch mit Hütchen und Tellern markieren. Dann braucht man Tore, die man anschaffen muss. Die Preise für diese kleinen Tore sind mittlerweile aber so, dass man sie bezahlen kann. Und es gibt Modelle, die man zusammenklappen kann. Die stehen aber nicht besonders sicher. Es wäre aber sogar zulässig, ein Tor aus Stangen zu bauen.

Kinder, die zusehen und nicht selbst eingreifen – dies soll es mit den neuen Spielformen seltener geben. Foto: Winfried Göllner / NRZ

Die zurückliegenden Veränderungen im Kinderfußball sind im Kreis auf überschaubare Begeisterung gestoßen. Spielfeste sind in der Regel nichts anderes als klassische Turniere und in der E-Jugend spielt man seit eineinhalb Jahren wieder mit Ergebnissen.

Es war eine einstimmige Entscheidung, wieder mit Tabellen und Toren zu spielen. Auch, weil wir in der E-Jugend eine Kreisauswahl haben. Die wäre auch unsinnig, wenn man im Spielbetrieb keine Resultate hat.

Was spräche dafür, dass die Ideen nun besser angenommen werden.

Im Kreisjugendausschuss war die erste Reaktion: ,Was soll der Quatsch?’ Mittlerweile gibt es aber mehr Befürworter. Einerseits, weil einige Vereine die Ideen schon selbst im Training ausprobiert haben, aber auch, weil der Verband Werbung macht. Zunächst einmal wird wichtig sein, dass es ausprobiert werden kann.

Wäre ein Start 2022 vorstellbar? Und wer entscheidet eigentlich?

Ich glaube nicht, dass man damit 2022 startet. Bei den Videokonferenzen der Kreise mit dem Verband wurde immer nur gesagt, was man machen kann. Von konkreten Beschlüssen war noch nicht die Rede. Die Entscheidung wird, denke ich, beim FLVW fallen. Wenn wir die Chance haben sollten, das im Kreis selbst zu bestimmen, dann werden wir das sicher auch tun.