Käner Pokalpleite beim Delbrücker SC

Delbrück. Mit einer 0:3 (0:0)-Pleite beim Delbrücker SC verabschiedete der 1. FC Kaan-Marienborn sang- und klanglos aus dem Westfalenpokal-Wettbewerb.

Das war wohl nichts, 1. FC Kaan-Marienborn. Pokalschreck Delbrücker SC zeigte sich in einem Stadion Laumeskamp von seiner besten Seite und eliminierte gestern Abend den West-Regionalligisten aus dem Westfalenpokal-Wettbewerb. Nach dem 3:1 in der Runde zuvor gegen Drittligist SC Verl, ließen die Ostwestfalen diesmal im Achtelfinal-Spiel bei drei selbst geschossenen Toren keinen Gegentreffer zu.

Für die Käner scheinen 0:3-Niederlage nach den gleich lautenden Punktspielpleiten bei Fortuna Köln und dem 1. FC Düren auf die Tagesordnung zu treten. Glatte Niederlage bei einem mehr als verhalten in die Punktspiel-Saison gestarteten Oberliga-Aufsteiger - das ist natürlich eine herbe Enttäuschung für die Käner, die sich nach der torlosen ersten Hälfte im zweiten Durchgang in schöner Regelmäßigkeit die Gegentreffer einfingen.

Trainer Thorsten Nehrbauer musste, wie erwartet, auf Firat Tuncer weiterhin verzichten. Er erklärte nach der Partie, dass es nun einiges aufzubereiten gäbe. „Das darf uns nicht passieren“, so der Coach. „Wir hatten das Spiel doch eigentlich im Griff.“

Vor allem aber nur vor der Pause, als es praktisch nur in die Richtung des Delbrücker Tores ging, es bis auf einen Lattenschuss von Mats Scheld (28.) aber keinen nennenswerten Abschluss gab.

Und so kam es, wie es kommen musste: Mit dem ersten Schuss aufs Tor acht Minuten nach der Pause traf Patrick Heisinger. „Danach haben wir Ruhe und Übersicht verloren, wurden hektisch. Unerklärlich“, wie Nehrbauer analysierte. Das zweite Gegentor nach 64 Minuten war die fast logische Konsequenz des kopflosen Anrennens, das dem Gastgeber den Konter ermöglichte, den Damian Biniek prompt zum 2:0 nutzte.

Anders als in der Runde zuvor, als sich die Käner nach dem 0:2-Rückstand in Bövinghausen zusammenrissen und geordnet in Richtung Wende marschierten, war am Mittwochabend keine Besserung in Sicht. Weiterhin wurde zwar die Spielhälfte der Delbrücker beackert, ohne aber echte Gefahr zu produzieren. Die Folge: In der Schlussphase drückten die Ostwestfalen noch einmal aufs Tempo und schlossen den letzten Konter der Partie zum 3:0 ab. Drei Chancen, drei Tore - über Effizienz muss also an diesem Abend kein Wort mehr verloren werden.

„Wir haben die Chance, uns gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf am Samstag wieder von einer besseren Seite zu präsentieren. Und wir werden alles dafür tun, das auch umzusetzen.“ Worte von Thorsten Nehrbauer, die in der Kabine von Delbrück am späten Abend aber ganz anders geklungen haben werden.

1. FC Kaan-Marienborn: Bibleka - Alajbegovic, Bender (70. Pjetrovic), Schlosser, Scepanik (85. Neuhäuser) - Zimpel (77. Brandenburger), Hoffmann (63. El Mansoury) - Kyere, Scheld. Tsuda - Wirtz

