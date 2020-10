Kabinengeflüster: Stadionbesuch mit Raucherecke

Siegen. Ungewöhnliche Maßnahmen in ungewöhnlichen Zeiten prägen den Fußball-Spieltag am vergangenen Wochenende

Als Beobachter auf der Pressetribüne - ich gebe es zu - rauche ich gern mal eine „Fluppe“. Und das ja schon seit Jahrzehnten. An ein Fußballspiel, bei dem das verboten war, kann ich mich nun wirklich nicht erinnern. Das Siegener Leimbachstadion - und mit ihm die 631 Zuschauer - haben am Sonntag Neuland betreten.

Maskenpflicht im Eingangsbereich, Maskenpflicht auf dem Sitzplatz während der 95 Minuten. Da passte kein Zigarettchen zwischen - außer in der Pause, aber da drängelten sich dann zu viele Schmachtende in der „Raucherecke“ hinter der Tribüne. Wer gern ein kühles Getränk genießen wollte, der musste den Trinkhalm über den oberen Maskenrand führen. Wer sich nicht dran hielt, wurde dazu aufgefordert - freundlich, aber bestimmt. Und in die Stadionwurst durfte nur im abgesperrten Areal gebissen werden.

Mehr als bei BVB gegen Schalke

Welch eine Zeit. Steigende Infektionszahlen zwingen Vereine und zuständige Behörden zu Einfallsreichtum und ungewöhnlichen Maßnahmen. Mit mehr als 600 Zuschauern durften in Siegen aber doppelt so viele Leute zusehen, als am Samstag im Revierderby zwischen dem BVB und Schalke im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Auch das ist, finde ich, ein paar Zeilen und ein besonders dickes Ausrufezeichen wert!

Und dann dieses Spiel im Dauerregen bei zunehmend tiefer werdendem Geläuf. Spätestens, als Sportfreunde-Verteidiger Satoshi Horie in der Nachspielzeit des Südwestfalen-Duells zwischen den Sportfreunden und der SG Finnentrop/Bamenohl mit einem Krampf im Oberschenkel liegen blieb, ahnte jeder, welche Energie nötig war, um diese 90 Minuten plus x über die Bühne zu bringen.

Apropos über die Bühne bringen. In der Oberliga sind nach zehn Spieltagen bereits 17 Partien aufgrund von Corona-Fällen in den Teams oder drumherum abgesagt worden. Da geht es so langsam ans Eingemachte. Wie bitteschön - und diese Frage stellen sich wohl alle Beteiligten - sollen denn bis Anfang Juni 40 Spieltag abgewickelt werden? Der SV Schermbeck als am ärgsten betroffener Club der Liga, ist bereits Ende Oktober vier Spiele im Rückstand - und es ist noch nicht mal Winter.

Bamenohls Lasse Strotmann foult Joshua Walter klar vor dem Strafraum. Den Elfmeter zum 2:0 durfte es demnach nicht geben. Foto: Rene Traut

Ruhe um Fusionspläne

Denken wir aber einfach mal nicht dran, warten wir die Entwicklung ab - so, wie es der Verband in Kaiserau wünscht. Blicken wir stattdessen einfach auf die Entwicklung im Leimbachtal, wo die Sportfreunde-Mannschaft seit Aufkommen der Fusionspläne eine Art von Leichtigkeit versprüht, die ihr nach Jahren der Stagnation abhanden gekommen war. Fast scheint es so, als würde jetzt mit Punkten all’ denen Recht gegeben, die keinen Sinn in einer einvernehmlichen Zusammenarbeit zwischen Siegen und Kaan-Marienborn sehen.

Und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, als sei es um diese Geschichte nach gerade mal zweiwöchigem „Umlauf“ schon merklich ruhiger geworden...

Späte Tore am Giersberg

Der Oktober neigt sich dem Ende zu, Allerheiligen steht vor der Tür, so langsam kündigt sich die Adventszeit an. In den USA wird ein neuer (oder alter) Präsident gewählt und Corona hat uns fest im Griff. Viel Wiederkehrendes, viel Dramatisches und vielerorts sogar Tragisches steht vor uns. Wie „klein“ erscheint da der Fußball.

Noch ein paar fußballerische Schritte tiefer - und wird befinden uns auf einer der höchsten Siegener Erhebungen - dem Giersberg.

„Mit einem solchen Sieg wird man Meister!“ Diesen Satz musste sich C hristoph Spies, der Trainer von A-Kreisligist SG Siegen-Giersberg Sonntag am Sender nach dem turbulenten 4:3-Erfolg gegen den TuS Deuz einige Male anhören. Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Julius Schmidt sicherten sich die Giersberger am Ende der fünfminütigen Nachspielzeit die drei Punkte.

Und irgendwie kam einem dieser Ausgang bekannt vor. Schon eine Woche zuvor, im Derby gegen den Siegener SC, siegte die SG in der Extrazeit - ebenfalls mit einem verwandelten Strafstoß. „Wir schaffen es, die Dinge immer noch weiter auf die Spitze zu treiben. Aber das kann natürlich nicht so weiter gehen. Wir müssen daran arbeiten, die Spiele auch mal vorzeitig zu entscheiden“, sagt Christoph Spies.

Mit 20 Punkten rangiert man gemeinsam mit dem SV Setzen an der Tabellenspitze. „Wir wissen, dass solche dramatischen Siege eine Saison entscheidend prägen können. Aber ein bisschen weniger Dramatik kann mein Herz sicherlich gut vertragen“, lächelt der Coach.

Hält die Serie?

Sieben Mal in der Meisterschaftsrunde der Fußball-Bezirksliga, drei Mal im Pokal: Die Salchendorfer Germania ist mit zehn Siegen in Folge den großen Bayern auf der Spur. Das ist eine Serie, die schon lange kein Team aus unseren Breiten mehr aufgerufen hat. Denken wir mal zurück an das Kreispokalfinale in Hainchen. Da hat das Team von Trainer Thomas Scherzer den Oberligisten TuS Erndtebrück in die Schranken gewiesen. Belohnung dafür ist der Westfalenpokal, der am Samstag am Wüstefeld Fahrt aufnimmt. Der Gegner ist Oberligist und heißt TuS Ennepetal. Da war doch was...