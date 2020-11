Justin Schneider: Über 1. FC Köln und SF Siegen nach ...?

Seit 1999 lebt Andreas Schneider in Wittgenstein. Nach Engagements als Spielertrainer bei den SF Sassenhausen und dem FC Ebenau hängt er seine Fußballschuhe 2013 endgültig an den Nagel. Nur 2017 kehrt er als Aushilfstorwart beim VfL Girkhausen als „Katze“ auf das Feld zurück.

Dass das Fußballspielen in der Familie liegt, beweist auch sein Sohn Justin, der aktuell in der A-Jugend der JSG Edertal-Berleburg in der Kreisliga A kickt. Die Vita des 17-Jährigen ist mit guten Adressen des heimischen, aber auch des überregionalen Fußballs gefüllt. Im Alter von fünf Jahren beginnt der Vollblut-Mittelstürmer das Kicken und hat sogar Chancen auf einen Platz im Jugendinternat des Bundesligisten 1. FC Köln.

Wechsel zu den SF Siegen

Als das nicht klappt, spielt er sechs Jahre bei der JSG Edertal-Berleburg, ehe er im ersten Jahr der C-Jugend zum TuS Erndtebrück wechselt. Dort erkennen die Verantwortlichen das Talent des technisch versierten Stürmers und ziehen ihn in das Bezirksliga-Team der B-Jugend hoch. Im Anschluss zieht es ihn in die B-Jugend der SF Siegen – Schneider schnuppert die Luft der Westfalenliga. Wegen Unstimmigkeiten mit dem Trainer, so erzählt es Schneider, kehrt er über den TuS wieder zu seinem Heimatverein zurück. Wie es danach weitergehen soll, ist noch offen: „Ich werde mir das genau überlegen und sehen, welche Optionen es gibt“, so Justin Schneider. Dass der TuS Erndtebrück und der VfL Bad Berleburg den Spieler gerne in ihren Seniorenteams unterbringen würden, ist naheliegend.

Doch es gibt noch eine weitere Option: SG Winterberg/Züschen. Dort trainierte er bereits mehrere Male mit und fühlt sich auch wohl, wie er vielsagend erklärt. Dennoch, das betont der 17-Jährige auch, steht eine endgültige Entscheidung noch aus.