Jugendfußball: Kreis gibt Spielklasseneinteilung bekannt

Der 1. FC Dautenbach (gelbe Trikots) schickt in allen Altersklassen weiter eigenständige Teams ins Rennen. Die SpVg Neunkirchen (rote Trikots) ist im FC Freier Grund aufgegangen. Unser Foto zeigt eine Szene aus dem Oktober 2018.

Siegen-Wittgenstein. 272 Nachwuchsteam spielen 2020/21 auf Kreisebene. Die Mädchen spielen wegen eines dünnen Feld eine Dreifachrunde.

Für die vermutlich am 5. September beginnen Saison im Jugendfußball auf Kreisebene hat Jürgen Lück, Spielbetriebs-Koordinator im Kreisjugendausschuss, am Sonntagmorgen die Spielklasseneinteilung bekannt gegeben.

Wie in den Vorjahren wird bei den A-, B- und C-Junioren wieder eine einfache Qualifikationsrunde der eigentlichen Saison vorgeschaltet, um die Mannschaften für die A- bzw. B-Ligen zu ermitteln. Nach den Herbstferien werden dann in den neuen Staffeln in Hin- und Rückrunde die Meister ermittelt.

Bei D-, E- und F-Junioren wird eine einfache Hinrunde gespielt, ehe die Mannschaften zur Rückrunde bzw. zum neuen Jahr neu eingeteilt werden. In der Winterzeit können neue Mannschaften nachgemeldet werden.

Die Mädchen spielen eine Dreifach-Runde, damit auch hier trotz der kleinen Staffel ausreichend Spiele zur Verfügung stehen. Hier haben nur noch sechs Mannschaften gemeldet.

Bei den Bambini haben 38 Vereine bzw. Jugendspielgemeinschaften gemeldet, die untereinander Freundschaftsspiele vereinbaren können.

Die Klasseneinteilung im Überblick:

A-Junioren

Qualifikationsgruppe 1:

FC Kreuztal

JSG Bad Berleburg/Edertal

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach

JSG Freudenberg/Niederndorf

SV Setzen

Qualifikationsgruppe 2:

1. FC Dautenbach

FC Hilchenbach

JSG Dielfen/Weißtal II

JSG Ebenau/Diedenshausen

JSG Eiserfeld/Eisern

Qualifikationsgruppe 3:

JSG Aue/Birkelbach

JSG Salchendorf/Deuz

SG Siegen-Giersberg

Sportfreunde Eichen/Krombach

Qualifikationsgruppe 4:

JSG Bürbach/Kaan-Marienborn

JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach

JSG SV Gosenbach/TSV Siegen

SuS Niederschelden

B-Junioren

Qualifikationsgruppe 1:

FC Freier Grund

FC Hilchenbach

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid

JSG Eckmannshausen/Dreis-Tiefenbach

SG Siegen-Giersberg II

Qualifikationsgruppe 2:

JSG Bad Berleburg/Edertal

JSG Eiserfeld/Eisern

SuS Niederschelden

SV Setzen

Qualifikationsgruppe 3:

FC Kreuztal

JSG Banfe/Oberes Banfetal

JSG Klafeld/Alchen

SG Siegen-Giersberg



Qualifikationsgruppe 4:

1. FC Dautenbach

JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach

JSG SV Gosenbach/TSV Siegen

SV Netphen

Qualifikationsgruppe 5:

JSG Wilden/Obersdorf/Wilnsdorf

Sportfreunde Eichen/Krombach

TSG Adler Dielfen II

TuS Erndtebrück

C-Junioren

Qualifikationsgruppe 1:

FC Freier Grund

FC Kreuztal

JSG Eckmannshausen/Dreis-Tiefenbach

SpVg. Bürbach

Fortuna Freudenberg

Qualifikationsgruppe 2:

Sportfreunde Eichen/Krombach

SpVg. Niederndorf

SuS Niederschelden

SV Netphen

TuS Erndtebrück

Qualifikationsgruppe 3:

FC Freier Grund II

FC Grün-Weiss Siegen

JSG Bad Berleburg/Edertal

JSG Klafeld-Alchen

SV Setzen

Qualifikationsgruppe 4:

1. FC Kaan-Marienborn

JSG Banfe/Oberes Banfetal/Dotzlar/Sassenhausen

JSG Wilden/Obersdorf/Wilnsdorf

SG Siegen-Giersberg

TV „Hoffnung“ Littfeld

Qualifikationsgruppe 5:

1. FC Dautenbach

FC Hilchenbach II

SV Setzen II

TSV Weißtal II

TuS Erndtebrück II

Qualifikationsgruppe 6:

JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach

JSG SV Gosenbach/TSV Siegen

SG Mudersbach/Brachbach

SV Netphen II

TV „Hoffnung“ Littfeld II

D-Junioren

Kreisliga B1:

FC Hilchenbach

JSG Aue/Birkelbach

JSG Bad Berleburg/Edertal

JSG Banfe/Oberes Banfetal

JSG Ebenau/Diedenshausen

JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach

Red Sox Allenbach

Germania Salchendorf

TSV Weißtal II

Kreisliga B2:

JSG Bad Berleburg/Edertal II

JSG Ebenau/Diedenshausen II

JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach II

Sportfreunde Eichen/Krombach II

SV Setzen

SV Setzen II

TSV Weißtal III

TSV Weißtal IV

TuS Erndtebrück II

Kreisliga B3:

1. FC Kaan-Marienborn

FC Kreuztal

JSG Anzhausen/Flammersbach-Deuz

JSG Eckmannshausen/Dreis-Tiefenbach

JSG Klafeld/Alchen

SG Siegen-Giersberg

Sportfreunde Eichen/Krombach

Sportfreunde Siegen II

SV Netphen

Kreisliga B4:

FC Freier Grund

FC Grün-Weiss Siegen

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid

JSG Eiserfeld/Eisern

JSG Wilden/Obersdorf/Wilnsdorf

SG Mudersbach/Brachbach

Fortuna Freudenberg

SV Gosenbach

TSV Siegen

Kreisliga B5:

1. FC Dautenbach

FC Freier Grund II

JSG Anzhausen/Flammersbach/Deuz II

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid II

JSG Eiserfeld/Eisern II

JSG Wilden/Obersdorf/Wilnsdorf II

Sportfreunde Siegen III

Fortuna Freudenberg II

TSV Siegen II

E-Junioren

Kreisliga B1:

FC Hilchenbach

JSG Bad Berleburg/Edertal

JSG Bad Berleburg/Edertal II

JSG Banfe/Oberes Banfetal

JSG Dotzlar/Sassenhausen

JSG Ebenau/Diedenshausen

JSG Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach/Feudingen

TuS Erndtebrück

Kreisliga B2:

1. FC Dautenbach

1. FC Kaan-Marienborn

FC Grün-Weiss Siegen

JSG Eiserfeld/Eisern

SG Mudersbach/Brachbach

Sportfreunde Siegen

SpVg. Bürbach

SuS Niederschelden

SV Gosenbach

TSV Siegen

Kreisliga B3:

FC Freier Grund

JSG Anzhausen/Flammersbach/Deuz

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid

JSG Eckmannshausen/Dreis-Tiefenbach

SV Germania Salchendorf

SV Netphen

TSV Weißtal

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf

VfB Wilden

Kreisliga B4:

FC Kreuztal

JSG Klafeld/Alchen

Red Sox Allenbach

SG Siegen-Giersberg

Sportfreunde Eichen/Krombach

SpVg. Niederndorf

Fortuna Freudenberg

SV Setzen

SV Setzen II

Kreisliga B5:

1. FC Dautenbach II

1. FC Dautenbach III

FC Freier Grund II

FC Freier Grund III

FC Grün-Weiss Siegen II

JSG Eiserfeld-Eisern II

SuS Niederschelden II

SV Fortuna Freudenberg II

TSV Weißtal III

Kreisliga B6:

FC Hilchenbach II

JSG Eckmannshausen-Dreis-Tiefenbach II

JSG Klafeld-Alchen II

Red Sox Allenbach II

Sportfreunde Eichen-Krombach II

Fortuna Freudenberg III

SV Setzen III

TSV Siegen II

TSV Weißtal II

Kreisliga B7:

1. FC Dautenbach IV

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid II

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid III

SG Siegen-Giersberg II

SuS Niederschelden III

SV Netphen II

TSV Weißtal IV

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf II

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf III

F-Junioren

Kreisliga B1:

JSG Aue/Birkelbach/Erndtebrück

JSG Aue/Birkelbach/Erndtebrück II

JSG Bad Berleburg/Edertal

JSG Banfe/Oberes Banfetal

JSG Dotzlar/Sassenhausen

JSG Ebenau/Diedenshausen

JSG Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach

SV Feudingen

Kreisliga B2:

1. FC Kaan-Marienborn

FC Freier Grund

SG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid

JSG Eiserfeld/Eisern

SG Mudersbach/Brachbach

Sportfreunde Siegen

SuS Niederschelden

SV Gosenbach

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf

Kreisliga B3:

FC Hilchenbach

FC Kreuztal

JSG Anzhausen/Flammersbach/Deuz

JSG Eckmannshausen/Dreis-Tiefenbach

Red Sox Allenbach

Sportfreunde Eichen/Krombach

Germania Salchendorf

SV Netphen

TV „Hoffnung“ Littfeld

Kreisliga B4:

1. FC Dautenbach

FC Grün-Weiss Siegen

JSG Klafeld/Alchen

SG Siegen-Giersberg

SpVg Bürbach

SpVg. Niederndorf

Fortuna Freudenberg

SV Setzen

TSV Weißtal

Kreisliga B5:

1. FC Kaan-Marienborn II

Red Sox Allenbach II

Sportfreunde Eichen-Krombach II

Grün-Weiß Eschenbach

SV Setzen II

TSV Siegen

TSV Siegen II

Kreisliga B6:

FC Freier Grund II

JSG Burbach/Hickengrund/Wahlbach/Liebenscheid II

JSG Eiserfeld/Eisern II

SG Siegen-Giersberg II

Sportfreunde Obersdorf/Rödgen

SuS Niederschelden II

SV Fortuna Freudenberg II

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf II

B-Juniorinnen

Sportfreunde Siegen (11er)

Fortuna Freudenberg II (11er)

Germania Salchendorf (7er)

FC Freier Grund/Dermbach/Herdorf (7er; A-Juniorinnen - außer Konkurrenz)

SV Schameder (9er; A-Juniorinnen - außer Konkurrenz)

SV Setzen (7er; A-Juniorinnen - außer Konkurrenz)