Judo: Tolle Leistungen des Nachwuchses in Lünen

Lünen Beim Bezirkseinzelturnier gewannen die jungen Kämpferinnen und Kämpfer aus dem Siegerland insgesamt elf Medaillen, davon vier goldene.

Beim 3. Lüner Rüschkamp-Cup, einem Bezirks-Einzelturnier für alle Jugendklassen, räumten die trainingseifrigen Wettkämpfer der Judofreunde Siegen-Lindenberg und des Judoclub Gernsdorf insgesamt elf Medaillen ab. Vier von ihnen standen auf dem obersten Siegerpodest.

JF Siegen-Lindenberg: In der AK U11 startete Lotta Vohs (-40 kg) mit einem knappen Sieg durch Kampfrichtentscheid. In Runde zwei gab sie Jana Eckey (1. JJJC Lünen) mit einem Haltegriff das Nachsehen. Im Finale wurde es wieder eng, doch mit Cleverness brachte Lotta Vohs den Sieg nach Hause und gewann damit „Gold“. Jolina Sening (U13) musste sogar viermal auf die Matte und gewann in der Klasse bis 36 kg alle Kämpfe vorzeitig. Mit zwei Haltegriffsiegen sowie zwei Erfolgen mit Fußwurf setzte sie ein Ausrufezeichen. Im „Best of Three“ behielt Yehor Semenov (-50 kg) die Oberhand. Mit Sumi-gaeshi ließ er Nico Siebers vom TSV Hagen alt aussehen. Im zweiten Aufeinandertreffen machte er mit Tomoe-nage schnell alles klar.

Zwei schnelle Siege von Michelle Ens sprachen mal wieder für ihre Qualität. Bis 40 kg gewann sie zunächst mit zwei Wurftechniken gegen Ida Hein (Kamen) und ebnete sich anschließend den Weg ins Finale mit einem Haltegriff. Sein erster Kampf war für Theo Hellwig (U15/-66 kg) bereits das Semifinale, den er unglücklich am Boden mit einem Armhebel gegen Ibrahim Hussein (Kentai Bochum) verlor. Im Kampf um „Bronze“ war er aber wieder hellwach und siegte mit seiner Spezialtechnik Tani-otoshi. Platz drei gab es auch für Bohdan Semenov (U18) in der Klasse bis 60 kg, der dafür den Weg über die Hoffnungsrunde geben musste. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen verpassten in der Altersklasse U13 Gero Anders (-37 kg) und Jonathan Gehrke (-40 kg) knapp den Bronzerang.

JC Gernsdorf: Sein Turnierdebüt feierte Mateo Steiner (AK U11), der auf Anhieb mit insgesamt drei Siegen Platz drei schaffte. Ebenfalls drei Siege verbuchte Nico Hellmann, der damit ins Finale kam, wo sein Gegner aber zu stark war. Jule Krämer erwischte einen großen Tag: Zunächst punktete sie gegen zwei gute Gegnerinnen, gewann anschließend das Vereinsduell gegen Mara Gerhus, zog ins Finale ein und wurde nach einem Haltegriffsieg mit der Goldmedaille dekoriert. Den dritten Platz erkämpfte sich Felix Wolf. Mit zwei schnellen Siegen startete Janne Westphal (U18) ins Turnier. Das bedeutete für ihn zwar die Finalteilnahme, in einem hart umkämpften Fight musste er sich aber knapp geschlagen geben.

