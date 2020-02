JSG Lahntal siegt beim Turnier in der eigenen Halle

Um Qualifikationen oder eine Meisterschaft ging es diesmal zwar nicht, dennoch waren die jungen Fußballer mit großem Einsatz bei der Sache. Eine Woche nach den HKM-Vorrunden richtete die JSG Unter Lahn (FC Laasphe, FV Niederlaasphe, FSV Puderbach) nun vier weitere Hallenfußballturniere -bzw. Spielfeste nach Futsal-Light-Regeln in der Dreifachturnhalle in Bad Laasphe aus.

Spielfeste, also Spielrunden ohne Ergebniswertung, gab es am Sonntag für zwei F-Jugend-Gruppen (8 bzw. 6 Mannschaften) sowie am Samstag für Bambini. Bei den Jüngsten zeigten sich besonders die Teams aus dem Lahntal sowie Dotzlar/Sassenhausen gut aufgelegt.

FC Kreuztal und TuS Erndtebrück auf Platz zwei und drei

Um Punkte ging es bei den C-Junioren. Hier sicherte sich die JSG Lahntal mit 14 Zählern verdient den Turniersieg. Die Gastgeber hatten gute und robuste Spieler in ihren Reihen und spielten ihre Trümpfe clever aus – vor allem in der stabilen Defensive. Zu zwei torlosen Unentschieden – gesellten sich zwei 1:0-Siege, ein 2:0 und ein 2:1. Der FC Kreuztal und der TuS Erndtebrück lagen dahinter mit 13 Punkten und plus 4 Toren gleichauf, doch Platz zwei ging durch den Sieg im direkten Duell an die Siegerländer. Vierter wurde Dotzlar/Sassenhausen.

Technisch und in Sachen Spielanlage war bei den 13- und 14-Jährigen schon viel geboten. Die JSG Untere Lahn freute sich über ein Turnierwochenende ohne Verletzungen und bemerkenswert faire Spiele.