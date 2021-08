Joshua Hartmann mit deutscher Staffel im Olympia-Finale

Tokio. Die Leichtathletik-Grundausbildung hat Joshua Hartmann beim VfL Bad Berleburg erhalten, jetzt läuft er mit der DLV-Staffel um Olympia-Medaillen.

Die deutsche Staffel hat sich für das Olympia-Finale qualifiziert – und Joshua Hartmann rannte mit. Der 22-Jährige, der seine Leichtathletik-Grundausbildung beim VfL Bad Berleburg erhalten hat und jetzt für den ASV Köln startet, kratzte über 4x100 Meter mit der Zeit von 38,06 Sekunden gemeinsam mit Julian Reus (Erfurter LAC), Deniz Almas (VfL Wolfsburg) und Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV) am deutschen Rekord.

Vorbildliche Wechseltechnik: Joshua Hartmann übernimmt den Staffelstab von Julian Reus (Bildmitte, gelbes Trikots). Foto: Ina Fassbender / AFP

Mit Platz vier im zweiten Vorlauf qualifizierte sich das Quartett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) nicht direkt für das Finale, aber über die Zeit – und ließ unter anderem die Staffel der USA hinter sich.

Gute Wechsel

Der Gold-Favorit scheiterte an missratenen Wechseln, die bei den Deutschen dagegen gut liefen. Optimal, weil ohne Geschwindigkeitsverlust übernahm Hartmann in der ersten Kurve den Stab von Startläufer Julian Reus, gut lief auch die Übergabe an den selbst ernannten „Turbo-Türken“ Deniz Almas. Ansah-Peprah verteidigte als Schlussläufer in einem ungemein engen Finish den vierten Platz für Deutschland.

Auf der Gegengerade machte Joshua Hartmann ein gutes Rennen mit prominenter Gegnerschaft – auf der Bahn neben ihm war neue 100-Meter-Olympiasieger Marcell Jacobs für Italien im Einsatz, zwei weitere Bahnen daneben der Silber-Gewinner Fred Kerley (USA).

Gute Chancen auf den Finaleinsatz

Am Freitag um 15.20 Uhr (MEZ) ist die deutsche Staffel im Finale wieder im Einsatz. Das Bundestrainer-Team hätte die Möglichkeit, die Aufstellung zu verändern. Mit Owen Ansah (Hamburg) und dem Deutschen Meister Marvin Schulte (VfL Wolfsburg) sind zwei annähernd gleichwertige Läufer in der Zuschauerrolle geblieben. Nach der Leistung im Vorlauf spricht aber vieles dafür, dass Joshua Hartmann, der „nur“ als „Alternate Athlete“ nominiert war, wieder auf der Bahn stehen wird.

Neben Deutschland sind Jamaica, China, Großbritannien, Kanada, Italien, Ghana und Japan im Finale dabei. Zu den Top-Drei der Vorläufe fehlten dem deutschen Team 14 Hundertstelsekunden.

