Joshua Hartmann mit der deutschen Staffel auf Platz 6

Tokio. Im 4x100-Meter-Finale der Olympischen Spiele trägt der beim VfL Bad Berleburg groß gewordene Joshua Hartmann zum Erfolg des deutschen Teams bei.

Es war wieder eine gute Leistung, aber mit dem erhoffen deutschen Rekord hat es nicht geklappt. Joshua Hartmann hat im 4x100-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen mit Deutschland den sechsten Platz belegt. Der Kölner, der mit der Leichtathletik beim VfL Bad Berleburg begonnen hat und dem Verein weiterhin angehört, kam wie im Vorlauf als zweiter Läufer auf der Gegengerade zum Einsatz. Und wieder zeigte Hartmann eine starke Leistung.

Von Startläufer Julian Reus (Erfurter LAC) übernahm der 22-Jährige den Staffelstab ohne großen Geschwindigkeitsverlust, auch die Übergabe an den dritten deutschen Läufer, Deniz Almas (VfL Wolfsburg), klappte gut. Nicht ganz optimal klappte der Wechsel von Almas auf Schlussläufer Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV), was die eine Zehntelsekunde gekostet haben könnte, die mit der Zeit von 38,12 Sekunden zum deutschen Rekord von 2012 (38,02 Sekunden) fehlte. Im Vorlauf war das DLV-Quartett in 38,06 Sekunden etwas schneller als im Finale.

Fokus auf eigenes Rennen

Für die Platzierung spielte es keine Rolle, weil zu den Jamaikanern auf Platz 5 schon knapp drei Zehntel fehlten. Für Medaillen kam die deutsche Mannschaft, aus der sich kein Läufer für einen Einzelstart qualifiziert hatte, ohnehin nicht in Frage. Olympiasieger wurde überraschend Italien (37,50 Sekunden) in einem Fotofinish vor Großbritannien (37,51 Sekunden) und Kanada (37,70 Sekunden). „Was da vorne abging, war brutal stark“, stellte Ansah-Peprah im Fernsehinterview mit der ARD anerkennend fest.

„Das ist auf jeden Fall ein Ansporn“, bestätigte Hartmann gegenüber Fernsehreporter Claus Lufen, der darauf verwiesen hatte, dass europäische Staffeln nach vielen Jahren die Dominanz der nord- und mittelamerikanischen Teams durchbrochen haben. Lufen sprach Hartmann auch auf den erneut mit ihm auf der Gegengerade laufenden 100-Meter-Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien an. Dies sei kein Faktor für ihn, sagte Hartmann: „Ich muss zugeben, ich denke während des Rennens nicht darüber nach. Da kann der neben mir Olympiasieger sein wie er will, ich bin mit dem Kopf nur bei unserem Rennen.“

Hervorragende Perspektiven

„Wir können gut nach vorne blicken“, sagte „Altmeister“ Julian Reus, für den es vermutlich der letzte Lauf bei Olympischen Spielen war, mit Blick auf seine recht jungen Staffelkollegen Hartmann (22), Almas (24) und Ansah-Peprah (21) sowie die jungen Ersatzleute Marvin Schulte (22) und Owen Ansah (20). Auch der kurz vor den Spielen verletzt ausgeschiedene Niels Giese, für den Hartmann nachnominiert wurde, ist erst 23 Jahre alt – die Aussichten waren schon einmal schlechter für den Deutschen Leichtathletikverband.

Hartmann zog im Gespräch mit dem DLV-Internetportal „Leichtathletik.de“ ein positives Olympia-Fazit: „Wir haben schon gestern gezeigt, dass wir relativ nah an der Weltspitze sind und dass heute alles möglich war. Wir haben heute einen guten Job gemacht. Und das nehmen wir mit, in die nächsten Trainingswochen, und geben dann im Hinblick auf die Heim-EM nächstes Jahr alles.“

