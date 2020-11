Jonas Hoffmann: Aus der Not eine Tugend gemacht

Triathlet Jonas Hoffmann hatte im Jahr 2020 so gut wie keine wichtigen Wettkämpfe. Wie er aus der Not eine Tugend gemacht hat.

Hadem. Es hätte „sein“ Jahr werden sollen. Motiviert bis in die Haarspitzen nach dem Vereinswechsel vom EJOT-Team TV Buschhütten zu WEICON Tri finish Münster freute sich Triathlet Jonas Hoffmann auf die Wettkämpfe in 2020, wollte er sich in der 1. Triathlon-Bundesliga empfehlen, doch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie durchkreuzten fast alle Pläne des 23-Jährigen. Was blieb übrig? Sein Debüt für Münster beim virtuellen Radrennen auf der Plattform Zwift Ende Juni sowie im einzigen realen Bundesliga-Rennen in Saarbrücken, Starts im Herbst bei Crossduathlons und Laufwettbewerben für die SG Wenden – und jede Menge Training. „Damit habe ich mich über Wasser gehalten.“

Kaderathleten sind im Vorteil

Wasser – ein gutes Stichwort. Eigentlich wollte sich Jonas Hoffmann in seiner schwächsten Disziplin in diesem Jahr markant verbessern, um sich der deutschen Triathlon-Spitze anzunähern, doch die monatelangen Schließungen der Frei- und Hallenbäder verhinderten dieses Vorhaben. Der Hademer ist auf öffentliche Bäder angewiesen, während die Kaderathleten an den übergeordneten Stützpunkten ihr Schwimmtraining absolvieren können.

Auf der Laufstrecke immer mit an der Spitze: Diese Teildisziplin ist die stärke von Jonas Hoffmann. Foto: hartmut hoffmann

Die lange Schwimmpause wirkte sich in Saarbrücken aus. Da wurde er schon nach diesem Auftaktsplit so weit zurück geworfen (Platz 61), dass am Ende Platz 24 stand – trotz viertbester Laufleistung. „Wenn du zwei Wochen nicht im Wasser gewesen bist, brauchst du vier bis fünf, um den Rückstand wieder aufzuholen“, weiß Hoffmann.

Mit Rollskilauf den Oberkörper bewegt

So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in der langen wettkampffreien Zeit in Abstimmung mit seinem Trainer Lars Erik Fricke auf das Laufen und das Radfahren zu konzentrieren – diejenigen Disziplinen also, die er unbegrenzt, wenn auch nur alleine oder in Kleingruppen, trainieren durfte. „Deshalb bin ich auch nicht in ein Motivationsloch gefallen“, sagt Jonas Hoffmann, „ich habe mein Pensum abgespult und meinen Spaß gehabt.“ Um den Oberkörper wie beim Schwimmen in Bewegung zu bringen, suchte sich Jonas Hoffmann eine Alternative und fand sie im Rollskilauf. Das für Schwimmer so wichtige Wassergefühl fehlte bei dieser „Trocken-Variante“ natürlich.

Erst im beginnenden Herbst, als noch kein zweiter Lockdown drohte und sich auch die Wettkampf-Tür langsam und für einen überschaubaren Zeitraum öffnete, startete Jonas Hoffmann durch. Zwar wurde der Ironman 70.3 in Luxemburg abgesagt und der hochkarätig besetzte Mitteldistanz-Triathlon im schweizerischen Davos wegen eines schweren Gewitters abgebrochen und musste daher auch die Premiere auf seinem brandneuen Hightech-Rad verschoben werden, doch der Hademer fand im Crossduathlon in Östringen (Kraichgau) eine Alternative. Dort musste er von der Zeitfahrmaschine auf das Mountainbike umsatteln und verpasste deshalb den Sieg. „Meine Leistung auf dem Rad war schlecht“, haderte Jonas Hoffmann. Da verhalf ihm auch nicht das gewohnt starke Laufen zum Sieg, musste er sich mit Platz zwei zufrieden geben.

Platz zwei im Schleidener Schlamm

Auch aus der Verteidigung seines Titels als Deutscher Crossduathlon-Meister wurde nichts. Die Meisterschaften in Schleiden in der Eifel wurden zu einem „normalen“ Wettkampf ohne DM-Charakter unter Hygienebedingungen herabgestuft. Nach 8,2 Kilometer Laufen, 25 Kilometer Mountainbiken und 4 Kilometer Laufen musste Hoffmann nur Lokalmatador MTB-Spezialist Matthias Frohn zum Sieg gratulieren, wurde er nach dieser Schlammschlacht auch in der Eifel Zweiter.

Tapetenwechsel Im Oktober vergangenen Jahres gibt Jonas Hoffmann bekannt, sich Ende 2019 von seinem Stamm- und Ausbildungsverein EJOT-Team TV Buschhütten zu trennen. Der Vertrag mit dem deutschen Abonnements-Meister bei Frauen und Herren wird nicht verlängert. Jonas Hoffmann schließt sich WEICON Tri Finish Münster an.

Weil er durch und durch Optimist ist, geht Jonas Hoffmann beim Blick auf das nächste Jahr davon aus, „dass es bald wieder Rennen in dem üblichen Rahmen geben wird.“ Dann will er mit einem Jahr Verspätung das nachholen, was im Corona-Jahr 2020 zu kurz gekommen ist.