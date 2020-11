Johannes Krause: Der große Blonde aus dem Siegerland

Olpe/Eiserfeld. Vor zwei Jahren verstärkte sich Handball-Landesligist TV Olpe mit dem früheren Eiserfelder Johannes Krause (27). Der damalige Trainer Joachim Braun, langjähriger Trainer beim RSV Eiserfeld bzw. RSVE Siegen, hatte den Kontakt zu seinem früheren Spieler hergestellt. „ Jo hat mit mir gesprochen, sich bemüht und mich auch überzeugt“, betont Johannes Krause, der im linken Rückraum zu Hause ist, aber auch die anderen Positionen problemlos bekleiden kann. Er meint: „Mit meiner Erfahrung aus acht Jahren Verbandsliga kann ich der Mannschaft in der Landesliga helfen und sie weiterbringen. Ich denke schon, dass ich als Führungsspieler angesehen werde.“

Eine Handball-Dynastie

Johannes Krause stammt aus einer Eiserfelder Handball-Dynastie. Vater Peter war erst Spieler, dann Trainer und bis zu seinem Abschied Sportlicher Leiter in der Rundturnhalle Hubenfeld – und obendrein auch noch Schiedsrichter. „Wenn mein Vater ein Spiel gepfiffen hat und ich gespielt habe, war die gelbe Karte wegen Meckern vorprogrammiert“, verrät Johannes Krause. Nachdem er wie sein Bruder Frieder in den ersten Jahren Fußball und Handball parallel spielte, entschieden sich beide für den kleineren Ball. Mit Frieder bildete er über Jahre hinweg beim Verbandsligisten RSVE Siegen ein torgefährliches Rückraumduo. Frieder wechselte erst zum HSV Hemer in die Oberliga und spielt aktuell beim TuS Volmetal in der 3. Bundesliga West.

Ideales Anforderungsprofil

Und auch der jüngere Part verließ seinen Stammverein, nachdem dort Caslav Dincic im Januar 2018 als Trainer die Verantwortung übernommen hatte. Johannes Krause schloss sich dem TV Olpe an und nahm den sportlichen „Abstieg“ in die Landesliga in Kauf. Von der Verpflichtung war Uwe Schmidt, Abteilungsleiter Handball des TVO, damals ganz angetan: „Johannes ist ein Spieler, der in das Profil unseres Vereins passt.

Heißt: Wir wollen Spieler aus Olpe und der näheren Umgebung haben. Seine Verpflichtung sollte eine Leuchtturmfunktion haben.“ Dieser Funktion wurde Johannes Krause voll und ganz gerecht. Mehr noch. Nach dem Rücktritt von Cheftrainer Jo Braun stand der Verein überraschend vor einem personellen Problem. Das wurde dank Johannes Krause gelöst. Seit knapp einem Jahr ist der 27-Jährige mit der unverwechselbaren blonden Mähne der Spielertrainer beim TV Olpe.

„Wir haben damals die Entscheidungen aber im Team gelöst, also mit Steffen Schmidt als Sportlichem

Augen zu und durch: Johannes Krause (vorne), hier im Verbandsliga-Spiel gegen die SGSH Dragons, hat beim RSVE gute Zeiten erlebt. Foto: Reinhold Becher

Leiter sowie den erfahrenen Kräften in der Mannschaft“, erklärt Johannes Krause. Aus der anfänglichen Übergangslösung hat sich inzwischen eine fruchtbare, längerfristige Zusammenarbeit entwickelt, steht Krause bei den Kreisstädtern voll in der Verantwortung, macht ihm die Arbeit großen Spaß. „Im Verein herrscht ein gutes Klima, das erleichtert mir die Aufgabe. Der Kader ist breit, die Konkurrenz sorgt für Qualität in unserem Tempospiel. Und klar ist: Wer eine Woche nicht trainiert, kann nicht erwarten, dass er von Beginn an spielt. Namen spielen keine Rolle.“

Kein Oberliga-Aufstieg Nach dem letzten Spieltag im Mai 2018 wurde Johannes Krause beim RSVE Siegen vom Verein verabschiedet. Der ersehnte Sprung in die Oberliga blieb ihm nicht vergönnt. In seiner ersten Saison schaffte es der Eiserfelder mit dem TV Olpe in der Landesliga 4 auf den fünften Platz. Zum Zeitpunkt des Abbruchs der vergangenen Spielzeit lagen die Olper Handballer – mit Krause als Spielertrainer – auf dem vierten Rang.

Das gilt auch für die Nachwuchsspieler, die zu Beginn dieser Saison nach Olpe gekommen sind, darunter mehrere Talente aus dem Siegerland. Sie werden Schritt für Schritt integriert, sollen sich die Hörner abstoßen, werden gefordert und gefördert. Johannes Krause ist froh, „dass gerade in den jetzigen schwierigen Zeiten alle mit anpacken.“ Zurzeit kann das neue Gefüge nicht weiter harmonisiert werden, weil Trainings- und Spielbetrieb im November ruhen müssen. Ob die Saison ab Dezember fortgesetzt und zu Ende gespielt wird? „Schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass nur eine einfache Runde gespielt wird, wenn es erst im Januar oder Februar weitergehen sollte“, ist Johannes Krause skeptisch.