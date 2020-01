Wunderthausen/Winterberg. Jan Stölben wird nach seinen Erfolgen im Deutschlandpokal nun auch im Continental-Cup an den Start gehen. Es geht nach Italien.

Jan Stölben für den Continental-Cup in Pragelato berufen

Die guten Leistungen beim Deutschlandpokal haben sich ausgezahlt für Jan Stölben. Nach seinem Sieg im Kurzdistanzrennen und seinem zweiten Platz im Mitteldistanz-Einzelrennen beim Deutschlandpokal am Arber wurde der Läufer des SK Wunderthausen nun für den Continental-Cup am kommenden Wochenende nominiert.

Die Einladung dazu erhielt der Juniorensportler am Montag durch die Kadertrainer des Deutschen Skiverbandes. Im italienischen Pragelato sind Wettbewerbe über 30 Kilometer in klassischer Technik als Massenstart am Samstag sowie über 10 Kilometer in freier Technik am Sonntag ausgeschrieben.

Birger Hartmann auf dem Zettel der Trainer

Auch Birger Hartmann vom VfL Bad Berleburg war nach seinem vierten Platz am Sonntag für eine Nominierung im Gespräch, wurde aber noch nicht berücksichtigt.