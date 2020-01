Das Leben im Olympischen Dorf ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was das Flair Olympischer Spiele ausmacht. Hier ist Jacqueline Lölling (m.) bei den Spielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea mit ihren Skeleton-Teamkolleginnen Anna Fernstädt (l.) und Tina Herrmann auf dem Bett sitzend in ihrem Zimmer im Olympischen Dorf zu sehen.