Ingo Kuhli-Lauenstein holt Katarina-Witt-Cup mit DEB-Team

Ingo Kuhli-Lauenstein will sich mit dem deutschen Para-Eishockey-Team für die Paralympics in China qualifizieren.

Dresden. Das deutsche Para-Eishockey-Nationalteam zeigt sich in starker Frühform. Auch Ingo Kuhli-Lauenstein trägt Tore zum Erfolg bei.

Die Deutsche Para-Eishockey-Mannschaft mit Ingo Kuhli-Lauenstein aus Feudingen ist einen Monat vor der B-Pool-WM in Schweden in guter Form. In Dresden gewannen die Eishockey-Asse mit Handicap, die sich im Herbst für die Paralympics 2022 in Peking qualifizieren wollen, das Vorbereitungsturnier um den Katarina-Witt-Cup. Beim 9:0 und 6:2 in den beiden Partien gegen Schweden steuerte Ingo Kuhli-Lauenstein jeweils einen Treffer bei.

Auch gegen Tschechien gewann das Team des Deutschen Eishockey-Bundes beide Partien mit 4:1 bzw. 3:2. Das Turnier wurde von der Stiftung der zweifachen deutschen Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt unterstützt.

