Am Freitag und Samstag steigt in der Siegener City-Galerie ein hochklassig besetztes Billardturnier. An der Spitze des Feldes: Ina Kaplan.

Ina Kaplan – die Billard-Queen vom BC Siegtal 89

Siegen. Drei Jahre ist es her, dass es in der Siegener City-Galerie zuletzt darum ging, neun bunte Kugeln mit Hilfe eines langen Stocks wahlweise in sechs möglichen Löchern zu versenken. Diese Pause wird nun mit der vierten Auflage des Turniers beendet. Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Januar, treffen sich acht der besten deutschen Billard-Spielerinnen in der Krönchenstadt, um beim ersten „Conze Cup“ gegeneinander anzutreten. „Es ist das am besten dotierte Turnier für Frauen dieser Art“, versichert Initiatorin Ina Kaplan vom BC Siegtal 89 mit Blick auf das Preisgeld von insgesamt 2500 Euro, davon 1400 Euro für die Siegerin.

Vor Rückkehr in die 1. Liga

Die Siegenerin wird am Wochenende auch am Tisch aktiv sein. Ina Kaplan – das ist die Billard-Queen im Siegerland. Obwohl sie erst mit 16 Jahren mit diesem Sport begann, nämlich beim Verein BSV in ihrer Geburtsstadt Essen, und nie einen Trainer hatte, spielte sie sich schnell an die nationale Spitze, holte bislang insgesamt elf deutsche Meistertitel und sammelte auch viele internationale Meriten. Mit der Poolbillard-Mannschaft des BC Siegtal 89 hat sie mehrere Jahre in der 1. Liga gespielt – übrigens 2014/2015 als erste Frau – und steht mit ihren Teamkollegen derzeit vor der Rückkehr in die Elite-Klasse. Der BC Siegtal 89 führt die Tabelle der 2. Liga Nord mit klarem Vorsprung an.

Die Turnier-Macher (v.l.): Wladimir Senkewitsch, Ina Kaplan, Dennis Conze. Foto: Michael Kunz

Ina Kaplan ist überzeugt, auch diesmal wieder viele Zuschauer an den beiden Turniertagen in Siegens überdachte Einkaufsmeile zu locken – wobei das lange Billardwochenende genau genommen bereits am Donnerstag startet. Dann stellt sich Zweitligist BC Siegtal 89 auf der Aktionsfläche im Untergeschoss vor und lädt die Besucher ab 16 Uhr zu einem Gewinnspiel mit kniffligen Fragen und attraktiven Preisen ein. Am Freitag wird dann um 13.30 Uhr der „Conze Cup“ eröffnet, beginnt wenig später das erste Viertelfinale.

Bis auf eine Spielerin hat Ina Kaplan ihre komplette Wunschliste zusammenbekommen und die froh ist, endlich wieder vor großem Publikum mit dem Queue ans Werk zu gehen. Natürlich sei das eine ganz andere Sache als in der Sporthalle, mit den Leuten so unmittelbar am Tisch, den Geräuschen, den Anmerkungen. Aber sie liebe das, versichert Ina Kaplan und vergleicht es mit der Entwicklung beim Darts. Da hätten sich die Spieler auch erst an das „ständig wachsende Drumherum“ gewöhnen müssen.

Hausbau und zwei Schwangerschaften

Zwischendurch erklärt sie auch noch die Gründe für die dreijährige Turnierpause. Der Umbau der City-Galerie sei ebenso ursächlich wie der Bau des eigenen Hauses und ihre zweite Schwangerschaft. Jetzt aber soll wieder durchgestartet werden, nicht zuletzt auch mit einem neuen Sponsor. Den fand sie im eigenen Verein: Dennis Conze spielt auch Billard, unterstützt mit seinem Informatik-Unternehmen bereits die erste Mannschaft und fand die Idee gut, das Thema Damenturnier neu zu beleben.

Auch Center-Manager Wladimir Senkewitsch war sofort begeistert und hofft, daraus künftig einen festen jährlichen Termin im Siegener Sportkalender zu machen. „Wir sind durchaus interessiert, die Qualität weiter zu steigern. Nächstes Jahr hätten wir mit dem fünften Turnier sogar schon ein ganz kleines Jubiläum“, sinniert Wladimir Senkewitsch und überlegt eine Männerbeteiligung. Ina Kaplan strahlt und Dennis Conze hätte auch nichts dagegen.

Livestream ersetzt Besuch nicht

Obwohl es wie 2017 einen Livestream auf Sportdeutschland.TV geben wird, hoffen die Organisatoren, dass möglichst viele Interessierte in die City-Galerie kommen, um „die besondere Eleganz eines solchen Damen-Turniers sehen“. Apropos Aufmerksamkeit: Hat es der BC Siegtal denn geschafft, nach den ersten drei Turnieren zusätzliche Mitglieder zu generieren? „Ein paar schon“, bestätigt Ina Kaplan. Interessant dabei: „Praktisch nur Männer“, lacht sie, selbst ein wenig verwundert.

Zwei der bislang drei ausgetragenen Turniere hat Ina Kaplan gewonnen, aber keine Anstrengungen unternommen, ihre Teilnahme durch besondere Matchansetzungen möglichst lange zu garantieren. Die Paarungen wurden bei der Deutschen Meisterschaft im November in Bad Wildungen „ohne Notar, aber garantiert fair“ ausgelost. Und so muss sie sich in ihrer ersten Begegnung am Freitag einer sehr starken Gegnerin stellen: Tina Vogelmann aus Leonberg.