Im Frauenfußball keine Änderungen im Spielbetrieb

Weidenau. Vereine lehnen auf Staffeltag den Vorschlag ab, Frauenfußball in zwei Gruppen aufzuteilen.

Der Kreistag der Fußball-Frauen Siegen/Wittgenstein im Sportheim in der Weidenauer Glück-Auf-Kampfbahn war nach knapp 45 Minuten beendet.

Es gibt viele Themen und Neuerungen. Erscheint der angesetzte Schiedsrichter nicht, können sich die Teams auf einen nichtamtlichen Schiedsrichter einigen, zum Beispiel einen Betreuter. Dieser ist wie ein amtlicher Schiedsrichter anzusehen. Gibt es keine Einigung, wird das Spiel neu angesetzt.

Drastische Strafen

Weil sich die Respektlosigkeiten und Angriffe gegenüber Schiedsrichter zunehmen, erhöht der Verband die Strafgelder im Extremfall auf 7500 Euro. Wenn Unparteiische von mindestens zwei Spielern bzw. Teamoffiziellen angegriffen werden, gibt es Punktabzüge. Die grünen Lappen haben ausgedient. Übergangsfrist bis zum 31. August dieses Jahres werden die seit Jahrzehnten im Einsatz befindlichen Spielerpässe abgeschafft. Der Nachweis der Spielberechtigung erfolgt über das DFB-Net.

In der neuen Saison sind die Siegerländer und Wittgensteiner Vereine nun wieder unter sich, denn die Vereine aus dem Kreis Olpe - das waren in den vorigen Spielzeiten die SG LOK und in diesem Jahr die Damen des SC Drolshagen II - sind in die Bezirksliga aufgestiegen.

Im Rahmen des Staffeltages wurde auch der Kreispokalwettbewerb der Frauen ausgelost. Glücksfee an der Seite des Kreisvorsitzenden Marco Michel war Nadine Ghysen vom SV Setzen. Im Pokalwettbewerb sind alle ersten Mannschaften spielberechtigt. Es sind nur noch elf Mannschaften im Wettbewerb dabei, nachdem Sportfreunde Siegen ihre Mannschaft vom Regionalliga-Spielbetrieb abgemeldet haben.

Weiter gab Jürgen Gieseler, stellvertretender Kreisvorsitzender und Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, zu verstehen: „Wenn Mannschaften sich im Spielbetrieb von der Meisterschaft abmelden, sich aber noch im Pokalwettbewerb befinden, kommt ihr Gegner kampflos weiter.“ Weiter betonte Gieseler: „In diesem Wettbewerb wird grundsätzlich mit elf Akteuren gespielt. Sollten fünf Spielerinnen ausgewechselt sein, dürfen diese nicht wieder eingewechselt werden - im Gegensatz zu den Meisterschaftsspielen.“

Denkmodelle abgelehnt

Weiter hatten sich die beiden Chefs des Siegerländer und Wittgensteiner Fußballs darüber Gedanken gemacht, wie es mit dem Frauenfußball auf Kreisebene weiter gehen soll. Diese Denkmodelle wurden den Delegierten vorgestellt. „Auf Grund der weiten Fahrten geht der Vorschlag, den Frauenfußball in zwei Gruppen aufzuteilen, um den Spielbetrieb mit Kooperationen aufrecht zu erhalten“, sagte Marco Michel. Soll heißen: Ein Teil der Vereine ist dem Kreis Olpe und die anderen Klubs dem Kreis Lüdenscheid zuzuordnen. Nach einer kurzen Phase der Meinungsbildung für die Delegierten war die Entscheidung klar: Nur zwei der elf Vereine hatten sich für die von Marco Michel vorgestellte Variante entschieden, die restlichen Vereinsvertreter stimmten für die althergebrachte Form, so dass der Spielbetrieb in der bisherigen Form weitergeht.



Kreispokal





Teilnehmer: SpVg. Bürbach, FC Ebenau, SpVg. Kredenbach/Müsen, SV Oberes Banfetal, SG Wilsndorf/Wilgersdorf/Wilden, SV Germania Salchendorf, SV Fortuna Freudenberg, SV Gosenbach, SV Setzen, SV Schameder, SG Johannland/Salchendorf.





Achtelfinale (13. September)

1. Kredenbach/Müsen - Setzen; 2. Johannland/S. - Schameder;

3. Oberes Banfetal - Freudenberg.





Viertelfinale (18. Oktober)

Gosenbach - Bürbach

Ebenau - Salchendorf

Sieger 3 - Sieger 2

Sieger 1 - Wilnsdorf/Wilg.

Halbfinale (17. April)

