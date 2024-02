„Ich kannte nur Trubel und plötzlich war alles lahmgelegt“

Emilia Bald (links), hier am Ball für die Sportfreunde Siegen im Jahr 2022, hat in ihrer noch jungen Karriere als Fußballerin schon vieles erlebt.

Ebenau Zwischen Kaiserau und Kreisliga: Emilia Bald vom FC Ebenau hat mit erst 17 Jahren schon eine fußballerische Odyssee hinter sich.

Vom VfL Bad Berleburg über die Fußball-Westfalenauswahl zu den Sportfreunden Siegen: Für Emilia Bald war der Griff nach den Sternen eigentlich vorgezeichnet. Wieso sie heute in der Kreisliga für den FC Ebenau aufläuft und warum eine Verletzung auch Stressabbau bedeutet, erklärt sie im Interview.

Frau Bald, Ihre ersten fußballerischen Schritte machten Sie mit sechs Jahren beim VfL Bad Berleburg. Wie kam es dazu?

Ich bin in einer Fußballer-Familie aufgewachsen und wollte daher auch in einem Verein spielen. Dann hat man wohl gesehen, dass ich nicht so schlecht bin und es hat einfach gepasst. In der F-Jugend war ich eines von zwei Mädchen. Das war aber generell nie ein Problem – übrigens auch nicht für die Jungs.

Liefen Sie in der Jugend durchgehend „am Stöppel“ auf?

Nein, nach ein paar Jahren wechselte ich nach Dotzlar. Dort war es unter dem damaligen Trainer Matthias Stich eine lehrreiche Zeit. Gleichzeitig wurde ich in die Kreisauswahl aufgenommen. Das war dann etwas komplett anderes und für mich - das erste reine Mädchenteam.

Inwiefern anders?

Die langen Fahrten und das Drumherum machten das Ganze natürlich besonders. Man fuhr plötzlich in die Sportschule Kaiserau, war bei größeren Turnieren dabei und stand in der Zeitung. Das kam mir in dem Alter schon etwas surreal vor, habe mir dabei aber auch gedacht: Mal gucken, wo das hinführt.

Sie wechselten dann nach Freudenberg und waren fortan auch in der Westfalenauswahl gesetzt. Wie haben Sie diese Fahrt auf der Überholspur erlebt?

Training in Siegen bedeutete, dass ich mehrmals pro Woche nicht vor Mitternacht ins Bett kam – auch in Klausurphasen. Emilia Bald - Fußballerin beim FC Ebenau

Mir wurde klar: Freudenberg spielt hoch, hier kann ich nach vorne kommen. Mit der B-Jugend spielte ich in der Regionalliga, drei bis vier Mal pro Woche ging es ins Siegerland, auswärts fuhren wir bis nach Gladbach. Das war eine ganz andere Welt. Ich sollte dann zu den Damen hochgezogen werden, doch gab es auch Interesse von SF Siegen. Überraschenderweise waren deren Verantwortliche bestens über mich informiert, was ich ziemlich gut fand. Also habe ich dort einfach mal mittrainiert und gemerkt, dass ich als 16-Jährige gut mithalten kann.

Klopft da nicht auch mal das Leben abseits des Platzes an die Tür?

Ja, ich hatte nebenbei ganz normalen Schulalltag. Das war dann schon ein Knackpunkt. Training in Siegen bedeutete, dass ich mehrmals pro Woche nicht vor Mitternacht ins Bett kam – auch in Klausurphasen.

Trotzdem blieben Sie am Ball.

Ja, denn Anfang 2023 fühlte ich mich auf einem Höhepunkt, sportlich lief es richtig gut. Dann kam im Januar das erste Training im Schnee, ich rutsche aus und riss mir sowohl das Syndesmose- als auch das Außenband. Im Februar wurde ich operiert und habe über ein halbes Jahr gefehlt.

Was ging Ihnen in dieser Zeit durch den Kopf?

Vor allem zwei Fragen: Wieso jetzt und wieso ich? Ich konnte es einfach nicht verstehen. Es war eine wirklich schwierige Zeit für mich. Man ist oft zu Hause und denkt viel nach. Umso mehr merkt man, was einem gerade passiert und welche Ausmaße das hat. In der Westfalenauswahl musste ich alle Lehrgänge absagen und konnte auch nicht am Länderpokal teilnehmen, wo die Nationaltrainer Talente sichten.

Was würden Sie einer Fußballerin in Ihrem Alter sagen, der Ähnliches widerfährt?

Das Wichtigste ist, dass man nicht auf andere, sondern auf sich selbst hört und die Zeichen des Körpers akzeptiert. Ich glaube inzwischen, dass meine Verletzung sein sollte. Ich bin dadurch von dem ganzen Stress komplett runtergekommen. Am Anfang war das total schwierig. Ich kannte ja nur Trubel und plötzlich war alles lahmgelegt.

Dem nicht genug, kam es zu einem Paukenschlag.

Ja, SF Siegen zog von jetzt auf gleich unser Team zurück. Das war ein Schock. Ich musste mich also neu orientieren: Welcher Verein spielt noch hoch? Oder höre ich erst mal auf? Ich dachte aber auch an mein Abitur 2024. Dann habe ich einen Monat lang in Heinsberg mittrainiert, aber dort wurde die Mannschaft ebenfalls aufgelöst. Schließlich hatte ich mit dem FC Ebenau Kontakt, von denen ich schon lange wegen eines Wechsels angesprochen wurde.

Nach Siegen und Heinsberg war es also Liebe auf den dritten Blick?

Ehrlich gesagt dachte ich erst: Nein, ich will es noch versuchen und schauen, wie hoch ich komme. Gleichzeitig sagte ich mir bei dem Gedanken an meine Verletzung auch, dass vieles gerade eh egal ist und ich mich erst mal auf die Schule konzentrieren muss. Ich sprach dann unter anderem mit Tessa Grauel, Karla Mengel und Matilda Benfer, die ich bereits aus der Kreisauswahl kannte. Das hat menschlich einfach total gepasst und ganz ohne Fußball geht es auch nicht.

Klingt aber auch so, als sei die Tür nach oben noch nicht ganz geschlossen.

Ja, so kann man das sagen. (lacht) Ich mache jetzt erst mal mein Abitur und schaue dann weiter. Denn egal, wohin ich danach auch gehen sollte – vielleicht bekomme ich ja noch einmal eine Chance. Ich würde höherklassig einfach noch mal gerne zeigen, was ich kann.

