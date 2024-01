„Ich habe dabei auch bewusst an den Verein gedacht“  

Schameder Drei neue Schiedsrichter: Der SV Schameder sendet ein pfeifendes Signal. Tim Beuter weiß um die Wichtigkeit seiner neuen Aufgabe.

Mit Felix Pritzel (26), Daniel Höse (28) und Tim Beuter (31) werden fortan drei aktive Spieler des SV Schameder als Schiedsrichter fungieren. Und das in einer Zeit, in der der Mangel an Schiedsrichtern größer nicht sein könnte. In der D-Kreisliga findet kaum noch ein Spiel mit angesetzten Unparteiischen statt, auch in der C- und sogar B-Kreisliga führt der Trend dorthin. Drei neue Schiedsrichter sind also ein wichtiges Signal für die fußballerische Zukunft in Siegen-Wittgenstein. Das weiß auch Tim Beuter, der für den SVS als Spieler, Beisitzer und nun als Schiedsrichter aktiv ist.

Herr Beuter, drei neue Schiedsrichter fallen nicht vom Himmel. Wie kam es dazu?

Gedanken an einen Schiedsrichter-Schein gab es schon länger. Felix Pritzel und ich haben zudem bereits D-Liga-Spiele unserer zweiten Mannschaft gepfiffen, da man dort ja auch ohne Schein ein Spiel leiten darf. Gemeinsam mit Daniel Höse haben wir uns dann gegenseitig in der Idee bestärkt. Und: Normalerweise geht so ein Kurs über mehrere Termine und Wochen, doch dann kam das Angebot vom Verband, den Schiedsrichter-Schein an nur einem Wochenende zu machen. Eine gute Sache, die ich auch in Zukunft sehr begrüßen würde.

Insgesamt neun neue Schiedsrichter in Wittgenstein Nicht nur die drei neuen Schiedsrichter des SV Schameder sorgen in Wittgenstein für „pfeifende“ Verstärkung. Auch der TSV Aue-Wingeshausen freut sich über die bestandenen Prüfungen von Jaydon Medox Beuter und Silas Schäfer. Markus Müller wird das nun vierköpfige unparteiische Team des SV Feudingen auffüllen, Mia Kolshorn (SF Birkelbach) und Simon Spies (FC Weidenhausen) gehören ebenfalls zu dem Schiedsrichter-Reigen in Wittgenstein. Alle Neulinge bestanden sowohl den Lauftest als auch die Theorieprüfung des zweitägigen Kurses an der Glückauf-Kampfbahn in Siegen-Weidenau. Bereits Ende des letzten Jahres hatte zudem Leonie Jolin Dörnbach (TuS Dotzlar) in Olpe erfolgreich ihren Schiedsrichter-Schein gemacht.

Das alles sicher nicht nur aus Eigennutz, betrachtet man den großen Schiedsrichtermangel.

Ja, ich habe dabei immer auch an den Verein gedacht. Da wir drei Senioren-Teams haben, müssen wir laut Statuten auch drei Schiedsrichter stellen. Machen wir das nicht, müssen wir als Kreisligist für jeden fehlenden Schiedsrichter 250 Euro, also insgesamt 750 Euro Strafe jährlich zahlen – das sind schon enorme Kosten. Die Rückmeldungen waren daher umso positiver, auch die Resonanz zu unserem Instagram-Beitrag war sehr stark. Abgesehen davon finde ich es aus Spielersicht sehr wichtig, dass auch in den untersten Ligen ein richtiger Schiedsrichter kommt. So wird der Wettkampfgedanke gestärkt und auch das Fairplay bewahrt.

Was hat Sie am Schiedsrichter-Dasein gereizt?

Erst einmal bin ich ein großer Fußballfan. Ich schaue in meiner Freizeit sehr viele Spiele und interessiere mich auch für das Regelwerk. Ausschlaggebend waren dann aber drei Spiele unserer zweiten Mannschaft in der D-Kreisliga, die ich gepfiffen habe. Da habe ich sehr positives Feedback bekommen, gegnerische Spieler sagten zu mir: ‚Wir wären froh, wenn wir jeden Sonntag so einen Schiri hätten.‘ Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich war zudem lange verletzt, die Rolle als Schiri hat mir einen Wiedereinstieg beschert. Man bewegt sich und ist draußen, das ist nicht zu unterschätzen. Ich messe bei den Spielen mit meiner Uhr auch die Laufdistanz. Das waren durchschnittlich acht Kilometer – wohlgemerkt in der D-Liga.

Generell finde ich es auf dem Platz wichtig, nicht einfach nur zu entscheiden, sondern manchen Pfiff auch zu begründen. Tim Beuter - Schiedsrichter des SV Schameder

Hat das auch Ihren Blick auf die Profischiedsrichter verändert?

Ja, das ist tatsächlich so. Seit ich den Schein habe, schaue ich vor allem in der zweiten oder dritten Liga genauer hin. Auch beim Asien- und Afrika-Cup schalte ich gerne ein, weil dort im Verhältnis noch mehr Fehlentscheidungen getroffen werden als im europäischen Spitzenfußball.

Da bleiben mögliche Vorbilder und die Frage nicht aus, welchen Typ Schiedsrichter man verkörpern will. Eher den autoritären Pierluigi Collina oder lieber den nahbaren Lokalhelden wie Franz-Josef Weisenstein?

Die haben beide ihren guten Seiten! (lacht) Als Schiedsrichter würde ich wegen seiner Souveränität eher zu Collina tendieren, doch ist Weisenstein natürlich ein herzensguter Mensch. Ich hatte ihn früher auch mal in der Jugend als Trainer und schätze ihn sehr. Generell finde ich es auf dem Platz wichtig, nicht einfach nur zu entscheiden, sondern manchen Pfiff auch zu begründen. Ich denke, wenn das nahbar und schlüssig bei den Spielern ankommt, erfährt man auch mehr Anerkennung.

Anerkennung ist das Stichwort. Woran liegt es, dass Schiedsrichter so sehr darum kämpfen müssen?

Zum einen denke ich, dass das Bild der Schiedsrichter in der Bundesliga sehr negativ geprägt ist und sich das auf den Amateursport auswirkt. Wenn ich mit anderen Leuten Bundesliga gucke, heißt es noch vor dem Anpfiff ‚Oh, nein, der Aytekin!‘ oder ‚Oh, nein, der Stieler!‘. Wenn da einer mal ein schlechtes Spiel hat, ist er schnell über Jahre verhasst. Solche Dinge wirken sich dann auch gesellschaftlich aus: Viele Menschen möchten keine scheinbar undankbaren Aufgaben mehr annehmen.

Inwiefern spielen dabei Aufwand und Ertrag eine zusätzliche Rolle?

Ja, der Aspekt gehört natürlich dazu. Als Neuling ist das etwas schwierig zu sagen, da ich ja nun auch Spesen bekomme. Man bekommt von der jeweiligen Heimmannschaft die gängigen Fahrtkosten erstattet und erhält 27 Euro für ein Seniorenspiel. Die Zeit vor- und nachher bleibt unberücksichtigt. Im Prinzip ist es also nur eine Entschädigung. Mir selbst geht es wirklich nicht um Geld, doch denke ich hinsichtlich des enormen Schiedsrichtermangels auch an Kandidaten, die sich vielleicht gerne einen kleinen Nebenverdienst verdienen würden.

