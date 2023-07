In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #388

Pass in die Gasse #388 Hyper, hyper, immer hyper – die Frauenfußball-WM nutzen

Maskuliner Stumpfsinn bringt unseren Kolumnisten nur noch zum Gähnen. Viel wichtiger sei es, dass der Hype um Frauenfußball weitergeht.

Bei der WM starteten die DFB-Frauen furios mit einem 6:0-Sieg. Die Zeichen für ein erfolgreiches Turnier stehen gut, auf den sozialen Plattformen schnellen die Klick- und Fanzahlen in die Höhe. Die an Blödheit nicht zu überbietenden Kommentare gegen fußballspielende Frauen gehören leider immer noch dazu, sind aber in der Masse abgeflacht und werden meiner Ansicht nach sukzessive ignoriert.

Ich merke bei mir selbst, wie mich maskuliner Stumpfsinn nur noch zum Gähnen bringt. Und wenn doch mal wieder wER Leistungen im Frauenfußball mit dem üblichen „Ja, aber…“ relativiert und mit Männerfußball vergleicht, schlafe ich inzwischen fast ein.

An der Basis geht’s eher rückwärts

Kümmern wir uns also um das, was zählt: Sport. Während der professionelle Frauenfußball gerade im Fokus der Weltöffentlichkeit steht, hat er in Siegen-Wittgenstein schwer zu knabbern. Der härteste Schlag ins Kontor war der Rückzug der SF Siegen aus der Regionalliga. Von großem Neuanfang kann keine Rede sein, die Westfalenliga-Saison wird ebenso schwer wie unberechenbar. Auch der SV Schameder hat nach zähen Jahren die Reißleine gezogen und sein Frauenteam aus der Bezirksliga zurückgezogen.

Dass der seit der EM 2022 stattfindende Hype weitergeht, wäre also nicht nur erfreulich, sondern auch wichtig – und wenn er „nur“ kurzfristig zu steigenden Anmeldezahlen führt. Deshalb sind Schulen, Eltern und Vereine jetzt (!) in ihren Ansprachen und Angeboten gefragt. Türen können nur eingerannt werden, wenn man von ihnen weiß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein