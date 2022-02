Holger Lerch: „Wir genießen hier vollstes Vertrauen“

Erndtebrück. Holger Lerch, Sportlicher Leiter des TuS Erndtebrück, spricht über seine Vertragsverlängerung und erklärt die langfristigen Ziele des Vereins.

Beim Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück läuft es sportlich wie am Schnürchen und auch in der Führungsetage wurden vor wenigen Tagen Nägel mit Köpfen gemacht. Cheftrainer Stefan Trevisi und der Sportliche Leiter Holger Lerch haben ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Im Interview erklärt Lerch die Gründe und gibt einen Einblick in die langfristigen Ziele am Pulverwald.

1Herr Lerch, Sie haben kürzlich Ihren Kontrakt in Erndtebrück verlängert. Was war der ausschlaggebende Punkt dafür?

Die Arbeit mit dem gesamten Trainerteam ist einfach faszinierend. Alle arbeiten Hand in Hand und erfolgsorientiert. Auch die Mannschaft macht richtig Spaß und vom Vorstand genießen wir vollstes Vertrauen. Trotz der großen Professionalität im Verein hat es der TuS zudem geschafft, ein sehr familiäres Umfeld zu schaffen. Das gefällt mir.

2Drei Neuzugänge stehen bereits fest. Welche Spieler hat der TuS Erndtebrück außerdem noch auf dem Zettel?

Mit Are Wolzenburg, Marc Uvira und Jan-Michael Moses haben wir drei sehr gute Jungs bereits fest verpflichtet. Nun sind wir noch auf der Suche nach einem offensiven Außenstürmer, der gehörig Geschwindigkeit mitbringt. Außerdem wäre es mir lieb, wenn wir noch einen weiteren Innenverteidiger unter Vertrag nehmen könnten, da ich immer der Meinung bin, dass alle Positionen am besten doppelt besetzt seien sollten. Auch für das zentrale Mittelfeld schwebt uns noch etwas vor, wenngleich das Herzstück der Mannschaft wohl weiter aus William Wolzenburg und Benedikt Brusch bestehen wird. Die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen derzeit aber noch. Es sollen am liebsten wieder Spieler aus dem näheren Umkreis sein.

3 Kurzfristig ist der TuS auf Klassenerhaltskurs. Wie sehen denn Ihre langfristigen Ziele mit dem Verein aus?

Mein und unser Ziel im Verein ist es, eine gefestigte Oberliga-Mannschaft zu etablieren. Mit den momentanen Leistungen kann man nur zufrieden sein und, um ehrlich zu sein, hat die Mannschaft meine Erwartungen absolut übertroffen. Jetzt geht es in den nächsten Monaten und Jahren darum, diese Leistung zu konservieren und den Standard zu halten. Außerdem will man sich im Fußball stetig verbessern. Dafür müssen wir die richtige Mischung auf den Platz bekommen und schauen deshalb auch auf die menschliche Komponente bei Neuzugängen. Das Ziel ist es aber ganz klar, dass wir uns von Jahr zu Jahr kontinuierlich weiterentwickeln.

Mit Holger Lerch sprach Yannik Lückel

