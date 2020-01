Am 24. und 25. Januar wird in der Siegener City-Galerie Billardsport der Extraklasse geboten. Beim CONZE-Cup geht es um 2500 Euro Preisgeld.

Hochdotiertes Billardturnier in der City-Galerie Siegen

Siegen. Die lebhafte Geräuschkulisse verstummt. Acht elegant gekleidete Ladies betreten die „Arena“. Sie haben ein gemeinsames Ziel – den gegenseitigen K.o. Es sind acht der besten Pool-Billardspielerinnen Deutschlands. Sie treten beim CONZE-Cup 2020 in der Siegener City-Galerie gegeneinander an.

Besonderes Flair

Am 24. und 25. Januar misst sich die weibliche Elite des deutschen Billardsports und spielt ein Preisgeld von insgesamt 2500 Euro aus. Die Siegerin erhält stattliche 1400 Euro. Namensgeber und Hauptsponsor dieses bestdotiertesten Damenturniers Deutschlands ist die CONZE Informatik GmbH mit Standorten in Siegen und Lennestadt.

Am 25. und 26. Januar findet in der City-Galerie Siegen der CONZE-Cup 2020 statt. Foto: PRIVAT

Das Turnier versprüht besonderes Flair, wenn die eleganten Spielerinnen am Billardtisch mit taktischer Höchstleistung zu Konkurrentinnen werden.„Es ist schon etwas Besonderes, wenn acht der besten Billardspielerinnen Deutschlands hier in Siegen in spannenden, hochklassigen Matches gegeneinander antreten“, so Dennis Conze, Geschäftsführender Gesellschafter der CONZE Informatik GmbH.

Ina Kaplan als Lokalmatadorin

Insgesamt werden an den zwei Turniertagen acht Matches von jeweils rund einer Stunde ausgetragen. Die Siegerin wird im einfachen K.o.-System ermittelt. Mit dabei wird natürlich Lokalmatadorin Ina Kaplan sein. Die mehrfache Deutsche Meisterin zählt seit Jahren zu den besten deutschen Billardspielerinnen und hat auch schon auf internationaler Ebene Meriten erworben. Mit der Mannschaft des BC Siegtal 89 steht Ina Kaplan zurzeit auf Platz eins in der 2. Poolbillard-Bundesliga Nord. Ihre Konkurrentinnen sind Kristina Jäger (BC Oberhausen), Yvonne Ullmann-Hybler (PBC Olimpia München), Kristina Grim (City Club Karlsruhe), Diana Stateczny (SB Horst-Emscher), Melanie Süßenguth (TV Borghorst), Vivien Schade (BC Bergdorf) und Tina Vogelmann (BULL Leonberg-Höfingen).

Der Internetkanal des Deutschen Olympischen Sportbundes, Sportdeutschland.TV, überträgt die Wettkämpfe per Live-Stream. Ein weiteres Highlight wird die Trickshow von Ralph Eckert sein. Der ehemalige Trickstoß-Weltmeister wird mit atemberaubenden Kunststößen das Publikum in der City-Galerie verzaubern, weil er die Gesetze der Physik scheinbar aushebelt. Ausgetragen werden die Spiele am Profi-Turnier-Billardtisch „Dynamic III“, die Wahl der Billard-Elite bei europäischen Top-Turnieren.