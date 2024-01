Heric zu Bövinghausen-Urteil: „Da gehöre ich bestimmt dazu“

Erndtebrück Elmin Heric wechselte von Bövinghausen zum TuS Erndtebrück. Der Top-Torjäger der Fußball-Westfalenliga hat mit seinem Ex-Klub abgeschlossen

Am Ende habe er sogar nurmehr nebenbei mitbekommen, was da am Dienstag in Dortmund passiert war, räumte Elmin Heric vom Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück ein. Dabei hatte das Amtsgericht Dortmund gegen das Führungs-Duo seines vormaligen Oberliga-Klubs TuS Bövinghausen, den Vorsitzenden Ajhan Dzaferoski und den Geschäftsführer Safet Dzaferoski, vielmonatige Freiheitsstrafen verhängt. Wegen Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Arbeitsentgeld muss sich Ajhan Dzaferoski 15 Monate, dessen Bruder Safet Dzaferoski 12 Monate verantworten. Beide Strafen wurden zur Bewährung mit einer Dauer von jeweils drei Jahren ausgesetzt.

TuS Bövinghausen hat Spielern das vereinbarte Gehalt nicht gezahlt

„Das Thema ist für mich abgehakt“, erklärte der Top-Angreifer des Westfalenliga-Tabellenführers vom „Pulverwald“. Elmin Heric hatte im Frühjahr 2023 den Verein aus dem Dortmunder Westen vorzeitig verlassen. Andererseits: Das Amtsgericht Dortmund hat die Dzaferoski-Brüder unter anderem dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie vereinbarte Gehälter in 121 Fällen Spielern der Mannschaft nicht ausgezahlt haben. Da ist schnell hochzurechnen, dass womöglich auch Elmin Heric unter den betroffenen Fußballen gewesen sein muss. Er schmunzelte: „Da gehöre ich bestimmt dazu.“

Die Dzaferoski-Brüder müssen überdies 2700 Euro und 900 Euro Geldstrafe zahlen. Gericht, Staatanwaltschaft und Verteidigung hatten sich darauf verständigt, die eigentliche Schadenssumme in Höhe von 403.192,08 Euro auf einen pauschalen Betrag von 300.000 Euro zu deckeln. 110.000 Euro hat der Verein inzwischen gezahlt. Ajhan Dzaferoski berief sich laut den in Dortmund erscheinenden „Ruhr Nachrichten“ darauf: „Wir sind immer noch ein Fußballverein. Wir können das Geld nicht von der Straße holen.“ Offen ist noch, ob Vorsitzender und Geschäftsführer Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen.

Elmin Heric schießt TuS Bövinghausen zum Aufstieg in die Oberliga

Der heute 22 Jahre alte Elmin Heric, zuvor beim Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II, war in der Winterpause der Saison 2021/22 aus Holland zum damaligen Westfalenligisten Bövinghausen gekommen, hatte den ambitionierten Dortmunder Club in der Rückrunde mit 16 Toren nahezu im Alleingang in die Oberliga geschossen. In der folgenden Saison führte der einstige Erndtebrücker Jugendspieler mit 14 Treffern die Torschützenliste in der Oberliga an, als er nach seiner Auswechslung zur Pause bei der 3:7-Niederlage am 25. Spieltag gegen die SG Finnentrop/Bamenohl seinen Spind an der Dortmunder Provinzialstraße ausräumte und sein Engagement in der Ruhrgebiets-Metropole von Jetzt auf Gleich beendete.

Dynamisch und vor dem Tor brandgefährlich: Elmin Heric (rechts), hier beim 6:1-Sieg des TuS Erndtebrück gegen den SC Neheim. Foto: Carsten Loos / Loos

„Es gab Streit wegen meines Wechsels nach Erndtebrück“, erklärte Elmin Heric. Es ging zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht um ausstehende Zahlungen. Ajhan Dzaferoski trat verbal nach, sprach Elmin Heric die sportliche Eignung für das hochgesteckte Ziel „Regionalliga“ seines Klubs ab: „Wenn er meint, er kommt mit dem Druck nicht klar, muss er es sein lassen.“ Personelle Querelen hatte es zuvor schon lange in Bövinghausen gegeben. Kevin Großkreutz, Ex-Profi unter anderem bei Borussia Dortmund, Weltmeister von 2014 und in Bövinghausen zum Förderer und Freund von Elmin Heric geworden, kündigte wenige Wochen nach dem Heric-Abschied ebenfalls sein Engagement bei dem Dzaferoski-Verein auf, ausgerechnet nachdem er für das Gastspiel am „Pulverwald“ (6:0 für die Dortmunder) nicht berücksichtigt worden war.

Elmin Heric fühlt sich pudelwohl beim TuS Erndtebrück

Die damaligen Geschehnisse „sind schon so lange weg“, erklärte Elmin Heric jetzt. Weshalb ihn die Verhandlung und das Urteil vom Amtsgericht Dortmund nicht mehr wirklich interessierten. Der Stürmer betonte in den vergangenen Monaten immer wieder, wie zufrieden er mit seiner Entscheidung ist, zurück nach Erndtebrück gewechselt zu sein. Er fühlt sich in Erndtebrück pudelwohl im Kreise vieler Teamkameraden aus Jugendzeiten, unter anderem mit seinen Minikicker-Mitspielern William und Are Wolzenburg. Elmin Heric ist mit elf Treffern aktuell die Nummer eins unter den Westfalenliga-Torjägern.

Für den Erndtebrücker Abstieg in die Westfalenliga hatte am letzten Spieltag der Saison 2022/23 übrigens unter anderem der TuS Bövinghausen einen entscheidenden Beitrag geleistet. Der damalige Klassements-Fünfte unterlag auf der Zielgeraden den Sportfreunden Siegen, die damals mit den Wittgensteinern um den Klassenverbleib rangen, nach einer 1:0-Führung am Ende noch unerwartet mit 2:5.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein