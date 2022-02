Hauptamtliche Person im Amateurverein: eine spannende Utopie

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Hier fehlen Ehrenamtliche, dort mangelt es an Expertise. Das Thema Hauptamt im Verein verdiene daher mehr Interesse, meint unser Kolumnist.

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? So stellt sich die Situation bezüglich Aufgabenverteilung im Verein oft dar. Das kann hitzige Debatten über wichtige Positionen bei Jahreshauptversammlungen ebenso betreffen wie den ehrenamtlichen Posten beim Getränkeverkauf. Und nicht immer geht es dabei um einen gemeinsamen Arbeitseinsatz am Sportgelände, der im Anschluss in lockerer Runde ausläuft. Manchmal sind es auch finanzielle, im wahrsten Sinne rein rechnerische Baustellen, die bearbeitet werden müssten, doch an fehlendem Know-how scheitern. So sagte ein Ehrenamtler, bei dessen Verein plötzlich die Steuerfahndung anklopfte, in der ARD-Dokumentation „Milliardenspiel Amateurfußball“ nachvollziehbar: „Man hat keine Ausbildung dafür, man hat sich das alles angeeignet. (…) Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ Kurzum: mancherorts fehlt es nicht nur an Ehrenamtlichen, sondern auch an Expertise.

Ein spannendes Thema ist dabei die Frage nach einer hauptamtlichen Person im Verein. Bei dieser Vorstellung werden oft direkt die Augen verdreht. Man sei doch nur ein kleiner Verein, der sich das nie leisten könne – alles reine Utopie! Das ist im ersten Gedankengang sicherlich nachvollziehbar, doch sollten der Reiz und das Interesse an Utopien größer sein als die generelle Ablehnung. Der DFB lädt Interessierte am 21. Februar zu einem Online-Vortrag zum Thema „Hauptamt im Verein“ ein. Neunzig Minuten kostenloser Input u.a. zu Fragen der Finanzierung. Aber ja, dafür muss eben genau das vorhanden sein: Interesse.

