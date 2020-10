Handballkreis Lenne-Sieg lässt die Harzkugel ruhen

Siegen-Wittgenstein. Der Handballkreis Lenne-Sieg setzt den Spielbetrieb bis mindestens Ende November aus. Dies stößt auf breites Verständnis

Seit einigen Tagen hat es nun auch den Kreis Siegen-Wittgenstein erwischt und er wurde offiziell als Risikogebiet eingestuft. Der Handballkreis Lenne-Sieg hat aus diesem Grund bis einschließlich den 30.11.2020 alle Spiele abgesetzt. Die Bezirksligen ruhen ebenfalls bis zum 30.11.2020.

Die Entscheidung fiel am Sonntag um 11 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz des kompletten Vorstandsteams: Klaus Krass der Vorsitzende des Handballkreises Lenne-Sieg: „Von unserer Seite soll niemand gezwungen werden, trotz solcher Bedenken an Handballspielen auf Kreisebene als Spieler, Betreuer oder in sonstiger Funktion teilzunehmen. Sollten daher Vereine in ein vom Handballkreis angesetztes Spiel gegen eine Mannschaft aus einem Risikogebiet oder aufgrund von Corona-Verdachtsfällen nicht durchführen wollen, können sie bei der spielleitenden Stelle eine Spielverlegung beantragen. Es wird dann versucht, die abgesagten Partien nachzuholen. Schiedsrichter, die eine Ansetzung in einem Risikogebiet oder unter Beteiligung einer aus einem Risikogebiet stammenden Mannschaft nicht wahrnehmen möchten, können das Spiel zurückgeben. Die Basis wurde wie immer mit ins Boot geholt. Die Meinungsbildung der Vereine war überragend“, erklärte Klaus Krass.

Gestern hat die Bundesregierung in einem umfassenden Maßnahmenpaket beschlossen, den Amateursportbetrieb weitgehend still zu legen. Diese Regelung greift ab Montag, 2. November. Der Handballkreis hatte aufgrund der stetig steigenden Infektionszahlen schon vorab reagiert. Wir haben in der Region bei einigen Vereinen nachgefragt, wie sie diese Entscheidung aufgenommen haben.

TVE Netphen

Zwei Spiele absolviert Bisher hat die Kreisliga A bei den Männern zwei Spieltage absolviert. Im Normalfall wäre am Samstag der dritte Spieltag für die meisten Vereine gewesen. Der Jugendhandball hat seit dem Lockdown im März kein Spiel mehr absolviert. Die Saison wäre auf Kreisebene am Samstag gestartet. Erste Überlegungen des Handballkreises gehen dahin, ab Januar nur eine einfache Runde (einmal Jeder gegen Jeden) zu spielen.

Abteilungsleiter Bernd Steinebach äußert sich diesbezüglich folgendermaßen: „Aus Sicht des TVE Netphen ist die Entscheidung des Handballkreises Lenne-Sieg absolut richtig. Diese Unterbrechung sollte zunächst bis Ende November andauern, um dann, aufgrund der Situation, neu zu entscheiden. Um unsere Fürsorgepflicht für alle Aktiven zu wahren, werden wir keine unserer Mannschaften zu einem Spiel in einem Risikogebiet anreisen lassen. Genauso werden wir keine Heimspiele gegen Mannschaften aus Risikogebieten in unseren Hallen zulassen, weisen aber auch ausdrücklich darauf hin, dass auch der Kreis Siegen-Wittgenstein als Risikogebiet gilt und es niemand zuzumuten ist, hier zu spielen. Wir bewegen uns hier im reinen Amateurbereich bzw. Hobbysport, da muss die Gesundheit und das Wohlergehen aller Beteiligten an erster Stelle stehen. Verschiedene Arbeitgeber haben hier bereits deutlich Stellung bezogen.“

TSG Siegen

Auch der Abteilungsleiter der TSG Siegen, Dieter Jüngst, kann die Entscheidung nachvollziehen: „Aus meiner Sicht geht die Entscheidung des Handballkreises voll in Ordnung. Es ist gut, dass der Kreis die Vereine zur Meinungsbildung mit ins Boot geholt hat und keine alleinige Entscheidung getroffen hat. Ich persönlich sehe in diesem Jahr keine Aufnahme des Spielbetriebes. An einen Abbruch glaube ich aber auch nicht. Der Verband wird sich eine Lösung einfallen lassen wie z.B. das die Meisterschaft ohne eine Wertung zu Ende gespielt wird. Damit kann das Ziel erreicht werden, dass sich nicht noch mehr Mannschaften abmelden oder sich vom Handball zurückziehen.“

HSG Wittgenstein

Auch für das einzige Team aus Wittgenstein ist diese Entscheidung die einzig richtige, wie Christian Dohle (Leiter der Spielgemeinschaft) betont: „Absolut bin ich mit der Entscheidung des Handballkreises einverstanden. Wir haben schon im Verein überlegt, mit unseren Jugendmannschaften nicht in einem Risikogebiet (Hagen) zu spielen. Man hat eine Verantwortung zu unserem Umfeld, sowie den Menschen und dem Beruf. Ich denke, dass wir vor Weihnachten keinen Handball mehr spielen. Es dürften die ersten Wochen im kommenden Jahr noch abgewartet werden. Schwer vorstellbar ist, dass die Meisterschaft abgebrochen wird. Der Verband wird sich Gedanken machen, vielleicht in verkürzter Form.“

HSG Siegtal

Daniel Friesenhagen von der HSG Siegtal geht etwas differenzierter an die Sache heran und denkt vor allem an den Jugendbetrieb, der gar nicht erst gestartet ist: „Ich habe viele Meinungen zu diesem Thema. Grundsätzlich ist die Entscheidung in Ordnung. Man sollte den Sport so lange wie möglich den Menschen ermöglichen. Das heißt Training und Spielbetrieb anbieten. Wir müssen alles dafür tun, damit der Jugendhandball nicht so lange ausgesetzt wird, denn sonst wandern sie zum Fußball ab. Ich hätte es lieber gesehen, wenn man in mehreren Sitzungen die Lage neu bewertet hätte. Ich würde mir wünschen, wenn die Saison, in welcher Form auch immer, zu Ende gespielt wird.“

TuS Fellinghausen

Detlef Dilthey vom TuS Fellinghausen verweist auf die eigenen Verdachtsfälle, die der Verein schon hatte. Deshalb auch für ihn eine nachvollziehbare Entscheidung: „Aus unserer Sicht eine gute Sache. Wir hatten schon einige Corona-Verdachtsfälle. Es war eine sehr gute Entscheidung, dass der Kreisvorstand die Vereine bei der Entscheidungsfindung mit ins Boot geholt hat. Ich denke, die Saison wird in verkürzter Form beendet.“

TuS Hilchenbach

„Es ist schön, dass der Vorstand die Vereine in seine Entscheidungsfindung mit einbezogen hat. Dies ist die richtige Lösung in schwierigen Zeiten. Ich hoffe, dass die Saison in irgendeiner Form noch zu Ende gespielt wird“, sagt Hilchenbachs Abteilungsleiter Christoph Jüngst.

HTV Littfeld/Eichen

„Das war unser Vorschlag, bis zum 30. November den Spielbetrieb zu unterbrechen. Ob die Saison durchgespielt werden kann, ist mehr als fraglich. Die Verfahrensweise des Kreisvorstandes war in Ordnung. Ich glaube nicht, dass die Saison zu Ende gespielt wird“, zeigt sich HTV-Trainer Frank Wodrazka mit der Entscheidung zufrieden.