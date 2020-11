Handballer in Quarantäne: Reine Willkür?

Die Handballprofis des TuS Ferndorf sind zum zweiten Mal in Quarantäne. Diese drastische Maßnahme des Gesundheitsamtes sorgt für Irritationen.

Siegerland. Es gibt Aspekte in der aktuellen Corona-Schutzverordnung, über deren Sinnhaftigkeit sich streiten lässt, wobei bei allem Für und Wider eines klar ist: Die Gesundheit aller muss an erster Stelle stehen!

Dennoch: Die Vorgehensweise des Gesundheitsamtes des Kreises Siegen-Wittgenstein in Bezug auf die Profihandballer des TuS Ferndorf hat zumindest Irritationen ausgelöst, gelinde ausgedrückt. Bei den Betroffenen, die jetzt zum zweiten Mal binnen weniger Wochen für 14 Tage in die häusliche Quarantäne geschickt wurden, reicht die Spanne von Verärgerung bis zu Unverständnis. Klar, die Fallzahlen im Kreis sind hoch, aber anderswo in Deutschland viel höher. Es muss also einen anderen Grund dafür geben, dass ausgerechnet der TuS Ferndorf ein „Opfer“ der sehr strengen Vorgehensweise der Behörde geworden ist. Und das nun schon zwei Mal.

Nichts spricht dagegen, nur den bei den regelmäßigen Pflichttestungen mehrfach negativ und einmal positiv getesteten Spieler aus dem Verkehr zu ziehen, dafür aber den Rest der Mannschaft ihren Beruf, den Handballsport, ausüben zu lassen. Durch diese bislang auch dem Verein gegenüber nicht kommunizierte, unbegründete und daher willkürlich anmutende Amtsentscheidung gerät der TuS Ferndorf immer stärker in die Bredouille und droht sportlich komplett den Anschluss zu verlieren.