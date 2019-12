Handballer der HSG Wittgenstein zerschellen an TuS-Hünen

Die Männer und Frauen der HSG Wittgenstein und des Erndtebrücker HC waren am vergangenen Wochenende nur mäßig erfolgreich. Beide Teams boten gute Leistungen, verloren ihre Spiele aber dennoch.

HSG Wittgenstein – TuS Hilchenbach 19:21 (9:11). In einer hochklassigen Partie verlor die Handballspielgemeinschaft Wittgenstein das Spitzenspiel der Kreisliga B gegen den TuS Hilchenbach mit 19:21.

Aus spielerischer Sicht war die Mannschaft von Trainer Jürgen Koch in der Dreifachturnhalle in Erndtebrück mindestens ebenbürtig, allerdings brachte der Gast aus dem Siegerland einfach mehr Wucht auf das Parkett, was sich besonders in einer sicheren Verteidigung offenbarte. Offensiv leistete sich die HSG teilweise mehrminütige Abschnitte, in denen sie kein Durchkommen gegen die dichte Deckung der Hilchenbacher fanden.

Dabei ging die Partie eigentlich hervorragend los: Innerhalb der ersten acht Minuten hat führte die HSG jeweils dreimal, ehe Tim Henrich beim Stande von 3:3 einen Siebenmeter vergab. In der Folge kippte die Begegnung und Hilchenbach dominierte die Partie bis zur Pause fast stetig mit einer Zwei-Tore-Führung. Kurz vor der Pausensirene verhinderte der stark aufgelegte HSG-Schlussmann Christian Dohle noch einen Angriff der Hilchenbacher – es blieb beim 11:9 für den TuS.

Doch diesen kleinen Mutmacher sollten die Wittgensteiner nicht mit in die zweite Hälfte nehmen: In der kampfbetonten Anfangsphase nach Wiederanwurf agierten die Hausherren offensiv weiter uninspiriert, während Hilchenbach untermauerte, warum sie bisher noch kein Saisonspiel verloren haben. Die offensive und defensive Wucht sorgte für eine zwischenzeitliche 17:12-Führung.

Erst innerhalb der Schlussphase fand das Koch-Team zurück in die Spur und kam nochmals auf drei Tore heran. In Unterzahl – Tim Henrich hatte vier Minuten vor Schluss eine Zeitstrafe bekommen – gelangen allerdings nur noch zwei Treffer, so dass der TuS Hilchenbach letztlich verdient siegte. Durch die Niederlage verweilt das Team von Jürgen Koch auf dem dritten Tabellenrang (10:4 Punkte), während das ungeschlagene Führungsduo um den HTV Littfeld Eichen und Hilchenbach (beide 12:0 Punkte) vorerst enteilt sind.

HSG Wittgenstein: Tim Henrich (7), Massimo Achinger, Christian Pöppel (beide 3), Christian Berretz (2), Torben Henrich, Felix Zumrode (alle 1), Jens Koppelmann, Dennis Rauscher, Kilian Spies.

Erndtebrücker HC – DSG Lennetal 17:22 (9:11). Nach sechzig Minuten war das Trainerduo André Kloos und Christian Dohle enttäuscht und stolz zugleich. Enttäuscht, da die Handballerinnen des Erndtebrücker HC in der Kreisliga mit 17:22 gegen den DSG Lennetal verloren hatten. Stolz, weil die Leistung „das beste war, was ich in dieser Saison gesehen habe“, so Dohle.

Diese Einschätzung traf tatsächlich zu und rein aus spielerischer Sicht waren die Erndtebrücker ihrem Gegner aus dem Sauerland überlegen, doch agierte der EHC im Abschluss oftmals zu unkonzentriert. So führten die Gastgeberinnen rund zwei Drittel der ersten Hälfte, gaben den Vorsprung aber aufgrund zahlreicher Fehlversuche bis zur Pausensirene zum 9:11 wieder ab. Ein Knackpunkt im Offensivspiel des EHC war neben der Treffsicherheit auch das Spiel am Kreis, bei dem Kreisläuferin Ann-Kathrin Duchardt oft nicht eingebunden wurde. „Das ist eine kleine Schwachstelle, da wir oft gut stehen, aber das übersehen wird“, analysierte Dohle.

Nach der Pause setzte sich diese Serie trotz einer guten Anfangsphase fort, als Lennetal innerhalb von zehn Minuten mit 19:12 auf sieben Tore davon zogen. Die Schlussoffensive der EHC-Frauen kam allerdings zu spät, so dass der 22:17-Erfolg der Gäste nicht unverdient war.

Erndtebrücker HC: Saßmannshausen (6 Tore), Melina Lange, Katharina Langer (beide 3), Subhieh Naser, N. N. (beide 2), Carolin Bem (1), Carolin Siebert, Linda Laubisch, Ann Kathrin Duchardt.