Handball: Wieder eine Hiobsbotschaft für den TuS Ferndorf

Ferndorf/Gummersbach. Da hatten die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf gehofft, endlich in den Spielrhythmus zu kommen, ist dieser Plan schon wieder hinfällig. Das für Samstag geplante Derby in der Sporthalle Stählerwiese gegen den VfL Gummersbach ist am Mittwoch abgesagt worden. Die TuS-Mannschaft erfuhr am Mittwoch Nachmittag bei der Anreise zum Spiel beim TV Emsdetten von dieser erneuten Hiobsbotschaft.

Ein Gummersbacher Spieler ist am Mittwoch Morgen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Mannschaft hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben und wartet individuelle Entscheidungen des Gesundheitsamts des Oberbergischen Kreises über entsprechende Quarantäne-Anordnungen ab. Die Partie des achten Spieltags gegen die DJK Rimpar Wölfe, die für Mittwoch Abend angesetzt war, wurde ebenso abgesagt wie das Spiel am Samstag in Kreuztal.

Der betroffene Spieler weist derzeit keine Krankheitssymptome auf. Er wurde im privaten Umfeld als Kontaktperson zweiten Grades einer infizierten Person identifiziert, woraufhin das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises die Empfehlung aussprach, den Spieler vor der Abfahrt nach Würzburg erneut testen zu lassen. Dieser Empfehlung ist der VfL Gummersbach nachgekommen. Nachdem der betroffene Spieler bei den zwei Mal wöchentlich stattfindenden Coronatests am Montag wie die gesamte Mannschaft inklusive Umfeld negativ getestet worden war, brachte die am Mittwoch vorgenommene Einzeltestung ein positives Testergebnis.

Für den TuS Ferndorf bedeutet dies, dass sich die Zahl der Nachholspiele wieder auf vier erhöht. Neben dem Spiel gegen den deutschen Rekordmeister müssen die Siegerländer auch noch die Partien gegen Wilhelmshaven, Dormagen (beide auswärts) und Lübeck-Schwartau (Heimspiel) nachholen. Termine dafür gibt es noch nicht.