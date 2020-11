Handball: Verband Westfalen schließt das Jahr ab

In den Handball-Ligen auf Verbandsebene wird es 2020 keine Punktspiele mehr geben. Frühestens Mitte Januar könnte die Saison fortgesetzt werden.

Siegen-Wittgenstein. In diesem Jahr wird in den westfälischen Klassen kein Handballspiel mehr ausgetragen. Diese Entscheidung fasste das Präsidium des Handballverbandes Westfalen und machte damit offiziell, was sich in den Tagen zuvor abgezeichnet hatte. Diese Regelung gilt auch, sollte im Dezember seitens der Regierung wieder Training und Amateursport erlaubt werden. Damit wird auch der Jugendspielbetrieb nicht aufgenommen.

Kaltstart ist nicht zumutbar

Im Dezember hätten vor der Weihnachtspause noch drei Spieltage auf dem Programm gestanden, doch die sind jetzt obsolet. Chef-Spieltechniker und Staffelleiter Andreas Tiemann (Hille) nennt den Grund: „Man muss den Mannschaften nach dem Lockdown mindestens zwei Wochen geben, um wieder ins Training einsteigen zu können. Das dritte Dezember-Wochenende hat uns die Landesregierung durch die früher beginnenden Schulferien auch genommen.“ Damit geht es in den westfälischen Ligen also erst am 16./17. Januar 2021 wieder um Punkte – frühestens.

Wie die mittelfristige Terminplanung, aber auch eine unter Umständen neue Auf- und Abstiegsregelung aussehen könnte, will Tiemann in getrennten Staffeltagen besprechen. So schalten sich am Dienstag die Vertreter der Männer-Oberliga (mit dem TuS Ferndorf II), der Verbandsligen (u.a. RSVE Siegen) und der Landesligisten in getrennten Video-Konferenzen durch. Am Donnerstag wiederholt sich das Prozedere für die Frauen, u.a. mit Oberligist TVE Netphen.

Ob sich der Handballkreis Lenne-Sieg der Verbands-Vorgehensweise anschließt, entscheidet sich auf einer Telefonkonferenz, die Männerspielwart Roland Janson für Sonntag, 29. November, angesetzt hat. Eine divergierende Entscheidung wäre eine Überraschung.