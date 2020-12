Ferndorfs junger Spielmacher Torben Matzken, hier beim Spiel in Dessau, wird sich auch heute in Wilhelmshaven auf eine enge und vielleicht sogar doppelte Bewachung gefasst machen müssen.

2. Handball-Bundesliga Handball: So will der TuS Ferndorf am Jadebusen punkten

Mit einer konstanteren Leistung als zuletzt will Handball-Zweitligist TuS Ferndorf in Wilhelmshaven punkten. Das hat sich der Trainer vorgenommen.

Ferndorf. Raus aus den Klamotten, rein die Klamotten – für die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf ist die bisherige Saison ein nicht immer erfreulicher, weil nicht kalkulierbarer Wechsel von Zwangspausen, Trainingseinheiten und Punktspielen. Nach dem Ausfall des Heimspiels gegen die DJK Rimpar Wölfe am vergangenen Samstag soll es nun heute Abend klappen, eines von insgesamt noch fünf nachzuholenden Spielen einzukassieren. Die am 7. Spieltag ausgefallene Partie beim Wilhelmshavener HV steht auf dem Programm. Anwurf ist um 20 Uhr in der Nordfrost-Arena.

Nicht wieder auf Aufholjagd einlassen

Ferndorfs Trainer Robert Andersson gönnte seiner Mannschaft, um mit den Kräften hauszuhalten, dann auch ein so gut wie handballfreies Wochenende, stand erst am Montag wieder das normale Arbeitspensum auf dem Programm. Und so sollte es an der Ausdauerfähigkeit der Mannschaft keine Zweifel geben. Sie hat ja schon mehrfach bewiesen, dass sie gerade „hinten heraus“ noch zulegen und Spiele umbiegen kann. Jüngstes Beispiel: Der 28:26-Sieg vor Wochenfrist beim Dessau-Roßlauer HV 06 nach 3:10- bzw. 12:17-Pausenrückstand.

Nur, nicht immer geht solch eine Aufholjagd gut. Deshalb ist die Forderung von Robert Andersson klar: „Wir müssen es schaffen, die Leistung auch mal über die gesamte Spielzeit zu bringen.“ Das Thema „Konstanz“ ist also ein durchaus wichtiges für den akribischen Schweden. Der ständige Rhythmuswechsel trägt nicht dazu bei.

Zu einer gleichmäßig starken Leistung haben auch die derzeit zur Verfügung stehenden Torhüter noch nicht gefunden. Aber: Es kristallisiert sich heraus, dass Tim Hottgenroth aktuell die besseren Karten hat, in der Start-Sieben zu stehen. „Tim hat in Dessau eine richtig starke Leistung gezeigt“, lobte Robert Andersson den Jüngsten der Keeper-Troika. Deshalb darf vorausgesetzt werden, dass er ihm auch am Jadebusen den Vorzug vor Marin Durica gibt.

Was darf der TuS Ferndorf im hohen Norden erwarten? Ein Verein, dessen Mannschaft durch die Insolvenz des wirtschaftlichen Trägers kurzfristig an spielerischer Substanz eingebüßt hat – u.a. ist Torjäger Tobias Schwolow weg. Der Abzug von vier Punkten am Saisonende als Folge der finanziellen Probleme kommt für den Zweitliga-Rückkehrer erschwerend hinzu.

Die eigene Linie durchziehen

Diese Begleiterscheinungen dürfen und sind für den TuS Ferndorf kein Grund sein, den Gegner zu unterschätzen. „Der Rückraum ist deren stärkste Waffe“, weiß Robert Andersson und zielt damit vor allem Kuno Schauer und René Drechsler ab, der dem WHV seit vielen Jahren die Treue hält, in guten wie in schlechten Zeiten.

Trotzdem: Zieht der TuS Ferndorf die in der zweiten Halbzeit von Dessau gezeichnete Linie durch und verschläft er nicht wieder die Anfangsphase, ist auch beim Team des langjährigen Trainers Christian Köhrmann was drin. Ein Sieg wäre die perfekte Einstimmung für die Heimpartie am Samstag gegen den HSV Hamburg. Das wäre dann ein echtes Top-Spiel.