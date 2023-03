Handball Lenne-Sieg: Ein Sterben auf Raten

Siegen-Wittgenstein. Passiert nichts, bleiben im südwestfälischen Handball bald nur noch die „Großen“ übrig.

Wenn im Handballkreis Lenne-Sieg nach den Osterferien die Aufstiegsrunden anstehen, dann muss von erschreckenden Meldezahlen gesprochen werden. Der Negativtrend der vergangenen Jahre konnte nicht gestoppt und schon gar nicht umgekehrt werden. Dass die Region mit diesem Dilemma nicht alleine steht, macht es nicht weniger dramatisch.

Die Konsequenzen wird der Seniorenbereich in den nächsten Jahren noch stärker als jetzt schon zu spüren bekommen, ist mit einem weiteren Schwund an Spielern und damit auch an Mannschaften zu rechnen. Übrig bleiben die wenigen „Großen“, die die Talente aufsammeln und auch fördern können, zum Beispiel die SGSH Dragons oder der TuS Ferndorf, obwohl es an der Basis auch bei diesen Platzhirschen schon gewaltig bröckelt.

Man kann das jahrzehntelange Engagement und Durchhaltevermögen von Männerspielwart und Staffelleiter Roland Janson zum Wohle des Handballsports auch deshalb nur bewundern, weil die Arbeit des erfahrenen Multi-Funktionärs fast nur noch aus Mangelverwaltung besteht. Andere in seiner Rolle hätten angesichts des Desinteresse der Vereine an der Krisenbewältigung längst kapituliert.

