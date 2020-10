Handball: Gute Aussichten für den TuS Ferndorf II

In allen Handballklassen geht die Saison 2020/2021 los. In vielen Ligen gibt es zusätzliche Staffeln, aber auch mehr Absteiger.

Siegerland. Neben den Oberliga-Frauen des TVE Netphen beginnt auch für Herren-Oberligist TuS Ferndorf II und Verbandsligist RSVE Siegen am Wochenende eine Saison, die ganz im Zeichen der Einschränkungen durch die Corona-Krise stehen wird.

Oberliga Westfalen 2

Die 17 Oberligisten sind in zwei Staffeln eingeteilt worden. Nach Vor- und Rückrunde ergibt sich eine Tabelle. Die Erst- bis Viertplatzierten ermitteln den Meister, die restlichen Teams auf den Rängen fünf bis acht (Staffel 2) bzw. neun (3) bilden die gemeinsame Abstiegsrunde. Vier Mannschaften steigen ab. Die Punkte gegen die Gegner aus der eigenen Gruppe werden mit in die nächste Runde genommen.

Handball-Oberliga: TuS Ferndorf II - ASV Hamm-Westfalen II Foto: Lutz Großmann / WP

Mit seiner jungen Mannschaft hat die „zweite Welle“ des TuS Ferndorf in den vergangenen Jahren seit dem Aufstieg immer wieder positiv überrascht und den Klassenerhalt geschafft. Danach sah es auch beim Abbruch der vergangenen Spielzeit aus.

Trainer Michael Feldmann baut deshalb erneut auf eine eingespielte und hungrige Mannschaft, die mit Rückkehrer Michel Sorg (vom ASV Hamm-Westfalen II) eine enorme Aufwertung auf der Mittelposition erfährt. Sorg bleibt zumindest bis zum Jahresende im Siegerland. Er soll helfen, so schnell wie möglich die Punkte einzufahren, um sich vielleicht sogar für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren und damit der Abstiegsrelegation aus dem Weg zu gehen.

Nicht mehr zur Verfügung stehen der zum RSVE Siegen zurück gekehrte Leon Giesler sowie die ehemaligen TuS-A-Jugendlichen Luca Nenne-Kolb und Benjamin Seifert, die beide zum TuS Derschlag gewechselt sind. Die Abmeldung der A-Jugend hat für Feldmann zur Folge, dass er keinen guten Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen mehr einsetzen kann.

Im Auftaktspiel sind die Ferndorfer am Samstag bei den Sportfreunden Loxten, die Drittliga-Ambitionen haben, der Außenseiter.

Verbandsliga Westfalen 3

Wegen des Massenaufstiegs ist auch die zweithöchste Spielklasse in Westfalen aufgeteilt, ja sogar dreigeteilt worden, weil 36 Mannschaften untergebracht werden mussten. Von der Aussetzung der Abstiegsregelung profitierte auch der RSVE Siegen, der es bei normalem Saisonverlauf wohl nicht geschafft hätte, die Klasse zu halten.

Wiedersehen mit Franziska Heinz Zum Auftakt der Handball-Oberliga empfangen die Frauen des TVE Netphen am Samstag mit der SC DJK Everswinkel einen der Top-Favoriten der Liga. Die Ex-Nationalspielerin Franziska Heinz ist der Star bei den Münsterländerinnen. 2018, im Jahr des Drittliga-Aufstiegs, gehörte sie zum Team des TVE Netphen, feiert also jetzt ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen Teamkameradinnen. Eckpfeiler bei Everswinkel sind Britta Selthove und Yusa Altun. „Wir sind komplett. Meine Mannschaft muss zu guten Abschlüssen kommen und gegen den starken Abwehrblock einfache Fehler vermeiden“, so der Plan von TVE-Coach Kahraman.

So aber schöpfen sie in Eiserfeld neue Zuversicht, glaubt Trainer Caslav Dincic an Lerneffekte und ist davon überzeugt, „dass wir viel mehr Spiele gewinnen werden als in der vorigen Saison.“ Trotzdem kann es für das nach wie vor junge, dafür aber lernwillige Team nur darum gehen, in der Zwölfer-Staffel mindestens Platz neun zu belegen, denn der würde zu einer weiteren Verbandsliga-Spielzeit berechtigen.

Nicola Dincic peilt mit dem RSVE Siegen den Klassenerhalt an. Foto: Reinhold Becher

Ist der langfristige Ausfall von Fabio Scheld (Schulterverletzung) ein Schlag ins Kontor für Dincic, freut er sich andererseits über die Rückkehr von Leon Giesler, den ehemaligen RSVE-Jugendspieler Tim Henrich (HSG Wittgenstein) und Linkshänder Finn Wilden aus der aufgelösten Ferndorfer A-Jugend.