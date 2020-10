Zwei Spieler des TuS Ferndorf sind nach dem 1. Spieltag in die „Top Seven“ berufen worden. In Kaan-Marienborn läuft die Torfabrik auf Hochtouren.

Siegerland. Gleich das Auftaktspiel in fremder Halle gewonnen, überzeugend aufgetreten und auch noch zwei Spieler in der „Top Seven des Tages“ – für den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf war es am Samstag in Großwallstadt ein nahezu perfekter Saisonauftakt.

Zwei Spieler drückten der Partie ihren Stempel auf und wurden deshalb in die „Mannschaft des Tages“ der 2. Liga gewählt: Torhüter Lucas Puhl, der 19 Paraden zeigte, und TuS-Neuzugang Torben Matzken, der mit zwölf Toren der herausragende Feldspieler war. Er wird Anfang der kommenden Woche im Training seines Vereins fehlen. Und das aus gutem Grund: Der 20-Jährige ist von Bundestrainer Martin Heuberger zu einem Regionallehrgang für die U20/21-Nationalmannschaft nach Warendorf eingeladen worden. Die Sichtungen dienen als Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die vom 7. bis 21. Januar im kroatischen Porec stattfinden soll. Ursprünglich hätte das Turnier im Juli in Österreich und Italien stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch verlegt.

Über die Nominierung für einen Auswahl-Lehrgang darf sich auch Maxim Orlov (18) freuen. Der Ferndorfer, aus der Jugend des TuS hervorgegangen, nimmt am Regionallehrgang der U18-Nationalmannschaft vom 19. bis 21. Oktober in Magdeburg teil. Der Rückraumspieler steht seit 2019 bei den Füchsen Berlin unter Vertrag und geht dort für die A-Junioren, die sogenannten „Jungfüchse“ auf Torejagd. Zum 31:17-Sieg am Samstag bei Kooperationspartner VfL Potsdam steuerte Orlov drei Treffer bei.

Kabinengeflüster Foto: WP

Papa Alex Orlov, Co-Trainer von Chef Robert Andersson beim TuS Ferndorf, erwies sich nach Spielschluss der Auftaktpartie in der Untermainhalle von Elsenfeld als Wasser-, pardon: Bierträger. „Aber nicht alles alleine trinken im Bus“, rief ihm ein Bekannter aus der Corona-Maske zu. „Nee, nee, das ist für die Jungs“, lächelte der frühere Ferndorfer Rückraumriese zurück. „Und ist schön kalt...“ „SchlappeSeppel“ heißt das Gebräu“, ein heimisches Erzeugnis aus Unterfranken als Beigabe der Gastgeber für die Heimfahrt ins Siegerland. Nach 60 Minuten Zweitliga-Handball fühlte sich mancher Ferndorfer im Mannschaftsbus wohl auch so, der Schluck aus dem Fläschchen kam da gerade recht. Und der Sponsor aus Krombach wird’s verkraften.

„Ewige Liebe“ verspricht der neue Marketing-Auftritt des TV Großwallstadt, den sich der Traditionsclub eingedenk seiner großen Vergangenheit auf den Leib schneidern ließ. Geschäftsführer Stefan Wüst als einer der Verantwortlichen der mit dem Zweitliga-Aufstieg verbundenen Kampagne, ist besonders stolz auf die auf dem Bauch (oder Rücken) liegende „8“. Neben der Unendlichkeit, die dieses Logo symbolisieren soll, steht die Zahl auch für eine glorreiche Zukunft. Denn sieben Deutsche Meistertitel haben die Unterfranken bis 1990 gesammelt. Der Traum vom achten Titel ist allgegenwärtig und wird hier praktisch als großes Zukunftsprojekt gegenwärtig. Dass es bis dahin aber ein langer und dornenreicher Weg der Nachfolger großer Spielerpersönlichkeiten wie Kurt Klühspies, Manfred Freisler oder Martin Schwalb ist, hat der TuS Ferndorf mit seinem 30:25-Sieg aber wohl auch dem größten Träumer vor Augen geführt.

Eisele verlässt TSV Fabian Eisele verlässt den TSV Steinbach Haiger. Der Stürmer, der im Sommer vom 1. FC Saarbrücken an den Haarwasen gewechselt war, löste seinen Vertrag auf und schließt sich dem Nordost-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena an. Eisele kam in der bisherigen Saison für den TSV nur zu vier Kurzeinsätzen – drei in der Liga, einer im Hessenpokalfinale. Beim Auswärtserfolg in Bahlingen erzielte der 25-Jährigen den Treffer zum 4:1-Endstand.

Welch ein Faux Pas! Der Chronist am Sonntag in der Gernsdorfer Henneberg-Arena hatte seine Augen überall, wohl nicht aber auf dem zugestellten Aufstellungsbogen, was ihm in seiner 40-jährigen Tätigkeit auf den Fußballplätzen der Region auch noch nicht passiert ist. Sonst hätte er doch die Torhüter des TSV Weißtal im mit 3:2 gewonnenen Landesliga-Duell gegen die SG Berchum/Garenfeld nicht verwechselt. Besonders peinlich wurde das, als ausgerechnet der TSV-Keeper die Rote Karte sah. Um es hiermit zu korrigieren: Gespielt und nach 56 Minuten vom Platz geflogen ist Marcel Schneider, nicht Jannik von der Heiden, der am Sonntag gar nicht auf dem Spielbericht aufgetaucht war. Er hatte nämlich im B-Kreisliga-Vorspiel beim 4:0 der Weißtaler Reserve gegen die SpVg Bürbach das Tor gehütet. Nun, es ist, wie es ist: Hier ist eine Entschuldigung angebracht, verbunden mit dem Versprechen, dass sich ein solcher Blackout hoffentlich nicht wiederholt.

Hamms Torwart Kevin Scierski ist nicht zu beneiden. Sechs Tore kassiert er bei der 1:6-Niederlage gegen den 1. FC Kaan-Marienborn (hier mit Lukas Duda). Und der Keeper ist in der Herkules-Arena sogar noch der mit Abstand beste Gästespieler. Foto: Carsten Loos

Verrückt – diese Bezeichnung trifft in dieser Saison auf die bisherigen Heimspiele des 1. FC Kaan-Marienborn zu. 4:2, 8:1 und 6:1 lauten die Ergebnisse aus den drei Partien in der Herkules-Arena. Am Sonntag gegen die Hammer SpVg gab sich die Offensiv-Maschinerie mit einem halben Dutzend zufrieden, doch alleine Daniel Waldrich und Kohsuke Tsuda hätten bei konsequenterer Chancenverwertung für einen zweistelligen Sieg sorgen können, wobei dies Trainer Tobias Wurm nicht auf die Goldwaage legen wollte. Er lobte vielmehr: „Es gab nur wenige Phasen, in denen wir unkonzentriert waren.“ Die Konzentration wird sein Team, in dem mit den verletzten Arthur Tomas und Semih Yigit beide Stamm-Außenverteidiger fehlten, in den nächsten Wochen aufrecht erhalten müssen, will es auf Tuchfühlung zur Spitze bleiben.

Werfen wir noch einen Blick über die Kreisgrenze nach Bamenohl. Da hatte Oberliga-Aufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl als ranghöchster Fußball-Botschafter des Kreises Olpe sechs Spiele auf den ersten Saisonsieg gewartet. Und dann gelingt den Mannen von Trainer Ralf Behle am Sonntag ein solcher Coup gegen die Nachwuchsmannschaft von Zweitligist SC Paderborn. Die führt nach 50 Minuten - in Unterzahl - mit 4:0, um am Ende mit 4:5 geschlagen zurück nach Ostwestfalen zu reisen. Da hatten sich zur ersten Roten Karte ein weiterer direkter Platzverweis und noch eine Gelb-Rote Karte gesellt. Philipp Hennes war es, der mit vollendetem Hattrick den SG- Anhang in der sechsten Minute der Nachspielzeit jubeln ließ.