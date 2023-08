Das Picknick an der Volme – das Foto stammt aus 2017 – ist in Hagen beliebt.

Veranstaltung Hagen: So geht es mit dem Picknick an der Volme weiter

Hagen. Das Picknick „Ganz in Weiß“ in Hagen musste abgesagt werden. Ein Ersatztermin war in Aussicht gestellt worden. Wie es nun weitergeht.

Picknickfreunde werden enttäuscht sein. Und jene, die sich gern in luftig-weiße Klamotten hüllen, ebenfalls. Wovon ich spreche? Von der Open-Air-Veranstaltung „Ganz in Weiß“, die nun komplett abgeblasen wird.

Eigentlich sollte das Picknick an der Volme im Volmepark in der Hagener Innenstadt im September nachgeholt werden.

Zur Erinnerung: Kurzfristig wurde das zweitägige Event, das für Samstag, 5. August, und Sonntag, 6. August, geplant war, aufgrund des schlechten Wetters von der Veranstaltergemeinschaft abgesagt.

„Aufgrund terminlicher Überschneidungen müssen wir die Veranstaltung in diesem Jahr nun aber komplett ausfallen lassen. Leider“, sagt Mit-Veranstalterin Petra Jochheim.

Zu viele Doppelungen

Man habe den Kalender von vorne nach hinten durchgeblättert, doch es gebe einfach zu viele Dopplungen mit anderen Events, die im September stattfinden würden.

Unter anderem lädt das Theater Hagen am 3., 8., 9. und 10. September zu Open-Air-Veranstaltungen auf dem Wilhelmsplatz, auf der Augustastraße, am Wasserschloss Werdringen sowie auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein.

Sommerfest im Theater an der Volme

Und auch im Theater an der Volme auf dem Elbersgelände­ herrscht Feierlaune: Dort steigt am 10. September von 11 bis 18 Uhr das traditionelle Sommerfest zum Theater-Geburtstag mit Musik, Ausschnitten aus dem Programm und gastronomischem Angebot.

Stephan Schroeder, Leiter des Theaters an der Volme in Hagen, freut sich auf das Sommerfest am 10. September. Foto: Yvonne Hinz

Aber zurück zu Petra Jochheim: „Ende September und im Oktober ist uns das Wetter für ein Picknick im Freien einfach zu ungewiss, und wir möchten ,Ganz in Weiß’ ja nicht noch einmal aufgrund von Regen oder Sturm absagen müssen.“

Und der Ausblick? „Im nächsten Sommer, vermutlich im August, sind wir mit ,Ganz in Weiß’ aber auf jeden Fall im Volmepark wieder am Start“, verspricht die Mit-Organisatorin mit Vorfreude in der Stimme. Dann warten wir also auf den kommenden Sommer…

Weitere Infos:

In diesem Jahr wäre das „Picknick an der Volme - Ganz in Weiß“ zum fünften Mal veranstaltet worden.

Die Idee zur Open-Air-Veranstaltung wurde vor einigen Jahren im Rahmen der Zukunftsschmiede geboren.

Veranstaltet wird das Freiluft-Event von engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern, von Mitgliedern der Werbegemeinschaft und vom Unternehmerverein Hagen.

