Göckus und Menn sind bereit für das Abenteuer Ironman Hawaii

Buschhütten. Zwei Siegerländer starten im Oktober bei der legendären Triathlon-Weltmeisterschaft.

Ein Bügeleisen wäre in diesem Fall ganz sicher die falsche Wahl gewesen. Hätten Marco Göckus und Felix Menn die Sport-Bekleidung für ihre bevor stehende Reise glätten wollen, das feine Kunstfaser-Gewebe hätte sich schnell in Wohlgefallen aufgelöst.

Doch auch so haben die beiden Triathleten des EJOT Team TV Buschhütten ihre Ausrüstung startklar: Die neu angefertigten Renn-Trikots, diesmal in Grau und Schwarz gehalten statt dem üblichen Rot ihres Vereins, liegen bereit. Die neuen Radhelme sind eingetroffen, Rennräder und der Rest der sportlichen Ausrüstung sind für den Einsatz vorbereitet.

Alles fertig für das größte Abenteuer wohl eines jeden Triathleten: für den Ironman Hawaii. Hier Marco Göckus (53), Spätstarter in Sachen Triathlon, der 2015 im legendären Triathlon-Mekka auf der hawaiianischen Insel Big Island dabei war, damals 38. in der Altersklasse 45 wurde. Dort Felix Menn (37), der sich unlängst beim Ironman Switzerland am Thuner Seenoch ein Ticket für einen Sprung in den Pazifik beim Start in Kona sicherte.

WM-Ticket in der Schweiz gelöst

Vor dem Alpen-Panorama von Eiger, Mönch und Jungfrau ist für Felix Menn die Tür Richtung Hawaii aufgegangen. „Dort wurden plötzlich noch ein paar Qualifikationsplätze mehr vergeben“, sagt er, „weil die Corona-Regeln gelockert wurden.“ Der Hilchenbacher buchte um, vom Inferno-Triathlon im August (ebenfalls in Thun) zum Ironman Switzerland im Juli. Mit Erfolg: Er wurde Zehnter in der Altersklasse 35 – und löste das Ticket nach Hawaii. 2015 hatte Felix Menn beim Ironman in Frankfurt einen Startplatz für Hawaii um 20 Sekunden verpasst. „Das hat mich echt gefrustet“, erklärt er, „aber ich hatte Hawaii immer noch im Kopf.“

Zwei Jahre später wollte er die Qualifikation erneut in Angriff nehmen, verletzte sich aber in der Vorbereitung. Und diesmal? Seine Frau Maren habe ihn motiviert, sie habe gesagt: „Jetzt hast Du Dir ein halbes Jahr darum keinen Kopf gemacht, vielleicht gehst Du befreiter in den Wettkampf.“ Für Marco Göckus ist indes die zweite Teilnahme am Ironman Hawaii nach 2015 auf eine spezielle Art zum ultralangen Triathlon geworden: Bereits im November 2019 hatte er sich als Zweiter der Altersklasse 50 beim Ironman Cozumel in Mexiko das Ticket für 2020 gesichert. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Weltmeisterschaft auf Hawaii 2020 und 2021 abgesagt. Ersatz-Angebote wie die WM im vergangenen Mai in den USA, konnten Marco Göckus nicht locken: „Ich habe mich doch für Hawaii qualifiziert.“ Die lange Wartezeit brachte für Marco Göckus zumindest einen organisatorischen Vorteil: Flüge und Unterkunft hat er seit 2019 sicher, wurden von Jahr zu Jahr umgebucht – zu den damaligen Tarifen obendrein.

Felix Menn weiß, wovon sein Vereinskamerad spricht: „Ich musste jetzt alles kurzfristig buchen.“ Immerhin fand er noch ein erschwingliches Apartment. Weil nach der Corona-Zeit nun mit über 5000 doppelt so viele Sportler starten wie früher, hätten die Reiseveranstalter die Preise kräftig angezogen, erklärt Marco Göckus: „Die wollen inzwischen bis zu 15000 Dollar haben.“ Jetzt gibt es sogar zwei Rennen: am 6. Oktober startet Göckus, zwei Tage später ist Felix Menn dran. Göckus weiß nur zu genau, was auf die beiden Siegerländer wartet: etwa der gefürchtete Gegenwind auf den letzten Kilometern der Radstrecke: „Ich habe damals auf den Tacho geschaut und dachte, der ist kaputt.“

Vorbereitung unterbrochen

Felix Menn kennt die Tücken des Wettbewerbs über 3800 Meter Schwimmen im Pazifik, 180 Kilometer mit dem Rad durch die eintönige Landschaft und 42 Kilometer Laufen nur aus dem Fernsehen, weiß aber um die Schwierigkeiten: „Ich habe früher immer die Zusammenfassung geschaut und in den letzten Jahren alle Livestreams.“

Im Frühjahr musste Marco Göckus seine Vorbereitung wegen einer Corona-Infektion für vier Wochen unterbrechen, danach plagten ihn Rückenschmerzen. Bei seinem zweiten Hawaii-Auftritt sei er nun mit einer Zeit zwischen 10:00 und 10:30 Stunden zufrieden. Seine Bestzeit steht seit Mexiko 2019 bei 9:28 Stunden, ebenso wie für Felix Menn seit der verpassten Qualifikation 2015 in Frankfurt. Beim Kindelsberg-Triathlon Ende Juli rannte Marco Göckus als Zehnter ins Ziel, einen Platz vor Felix Menn an der Hand seines dreijährigen Sohnes. „Danach kann man entspannt nach Hawaii fahren“, schmunzelt Göckus.. Sie wollten nun „starten und genießen“, da sind sich die Beiden einig. Zumal Felix Menn nun überhaupt einmal nach Hawaii kommt. Nur zum Urlaub dorthin? Nein, sagt er: „Wenn schon Hawaii, dann nur für den Ironman.“

