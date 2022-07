In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #336 Gewalt am Sportplatz: ein guter Zeitpunkt für einen Kodex

Teaminterne Strafenkataloge greifen Gewalttätigkeit nur beiläufig auf. Vereine sollten auf das Thema expliziter eingehen, meint unser Kolumnist.

Mit Neuzugängen begrüßen die Vereine für die kommende Saison nicht nur neue Fußballer, sondern auch neue Charaktere. Ein idealer Zeitpunkt, um auf Regeln und Gegebenheiten auf und neben dem Platz hinzuweisen. Der sogenannte „Strafenkatalog“ sorgt dabei immer wieder für Stirnrunzeln, aber auch für Lacher. So werden von Verspätungen beim Training über die Gelbe Karte wegen Meckerns bis zu Fürzen in der Kabine sämtliche Vergehen gelistet.

Ein trauriger Punkt betrifft das Thema Tätlichkeiten. Meistens wird dies, mal mehr und mal weniger, in einer Zeile abgehakt. Dabei wäre es ein guter Moment, um darauf von Vereinsseite expliziter einzugehen. Jüngst wurde ein Spieler des SV Setzen nach einem Faustschlag ins Gesicht eines Gegenspielers von der Spruchkammer für ein Jahr gesperrt. Auch Attacken gegen Schiedsrichter machten in der vergangenen Saison regelmäßig Schlagzeilen. Mancherorts wurde deshalb gestreikt, Strafen am „Grünen Tisch“ waren keine Ausnahme. Das alles obendrein in einer Zeit, in der händeringend pfeifender Nachwuchs gesucht wird.

Gewalt muss aufhören

Kurz gesagt: es reicht! Gewalttätigkeit hat im Sport nichts verloren und sollte nicht nur mit sportgerichtlichen Urteilen geahndet werden. Eine Leitfrage wäre, wie man sich diesbezüglich als Verein klarer aufstellen kann. Spieler sollten wissen, dass solche Handlungen nicht nur Rote Karten bedeuten, sondern gesondert auch Folgen im Verein haben. Einige Teams verwenden inzwischen einen Verhaltenskodex, der genau das aufgreift – ganz abseits gängiger Strafenkataloge.

