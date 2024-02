Germania Salchendorf: Siegeswille auch in Brilon gefragt

Nach dem 3:2 gegen Ostinghausen wartet auf das Scherzer-Team nun eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller.

Durch den Ottfinger 3:2-Erfolg im Nachholspiel gegen Gerlingen am Donnerstag tauschten die beiden Wendschen im Tabellenkeller die Plätze und verschärften gleichzeitig den Druck auf den SV Brilon, der auf dem ersten Abstiegsplatz der Fußball-Landesliga rangiert. „Die brauchen jetzt einfach jeden Punkt“, blickt Trainer Thomas Scherzer, mit seiner Salchendorfer Germania am Sonntag an der Briloner Jakobuslinde zu Gast, auf die Partie im Hochsauerland. Der Coach erwartet von seiner Mannschaft daher Leidenschaft und Wille - und damit die Tugenden, die am vergangenen Samstag den 3:2-Sieg gegen die Spitzenmannschaft aus Ostinghausen möglich gemacht haben.

Die emotionalen Momente, die dieser Erfolg am Wüstefeld ausgelöst hatte, seien, so Scherzer scherzhaft, in der Trainingswoche verarbeitet worden. Man konzentriere sich jetzt auf ein Spiel mit ganz anderen Vorzeichen und eine Rolle der Briloner, die der der Salchendorfer vor einer Woche ähnlich sei. „Die werden alles geben“, ist der Coach überzeugt.

Doch - und auch davon ist Thomas Scherzer überzeugt - die Mannschaft der Germania ist gefestigt, hat sich weiterentwickelt und ist auch fußballerisch auf einem guten Niveau angekommen. „Wenn wir das in Brilon auf den Platz bekommen, fahren wir nicht mit leeren Händen nach Hause“, so der Wilnsdorfer.

Allerdings befürchtet der Coach, dass er an seiner Startformation des Ostinghausen-Spiels ein paar Veränderungen vornehmen muss. So ging er noch am Freitag davon aus, dass er auf seinen Abwehrrecken Jan-Philipp Gelber verzichten muss. Der hatte sich bei einer waghalsigen Abwehraktion eine Risswunde am Knie zugezogen, die mit vier Stichen genäht werden musste. „Sein Einsatz ist stark gefährdet“, so Scherzer. Gelber trainierte in dieser Woche nicht. Nur eingeschränkt arbeiten konnte auf dem Trainingsplatz zudem Lukas Weber, der bei seinem Comeback umknickte und sich den Fuß verdrehte. Von seinem Einsatz geht der Trainer aber aus. Fehlen wird allerdings Gezim Berisha, der sich ebenfalls eine Blessur gegen Ostinghausen zugezogen hatte. Die gut bestückte Germania-Bank hatte den Trainer indes auch am Samstag schon überzeugt: „Wir sind jetzt echt in der Lage, eins zu eins zu wechseln.“

