Germania Salchendorf: Schnee verhindert Pokal-Kracher

Winterlandschaft: So präsentierte sich der Sportplatz Wüstefeld in Netphen-Salchendorf am Mittwochmittag.

Salchendorf. Und schon wieder ein Spielausfall wegen des kurzen Wintereinbruchs. Der Pokal-Hit am Mittwochabend fällt aus.

Ein Satz mit „x“, das war wohl nix – das für Mittwochabend angesetzte Viertelfinalspiel im Kreispokalwettbewerb 2022/2023 zwischen Landesligist SV Germania Salchendorf und Oberligist TuS Erndtebrück ist wegen Unbespielbarkeit des Sportplatzes Wüstefeld abgesagt worden. Als Nachholtermin ist Dienstag oder Mittwoch nächster Woche im Gespräch.

Um 15.30 Uhr, also dreieinhalb Stunden vor dem Anpfiff, nahm eine Kommission mit dem Kreisvorsitzenden Marco Michel an der Spitze den Platz in Augenschein. Da dieser nach den massiven Schneefällen vom frühen Mittwochmorgen und trotz des Sonnenscheins an vielen Stellen noch mit Schnee bedeckt war, gab es zur Absage keine Alternative.

Im Gegensatz dazu kann das Nachholspiel des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gegen den Bahlinger SC am Abend stattfinden - aber auch nur deshalb, weil nach einem Aufruf durch den Verein viele fleißige Helfer zur Schaufel gegriffen und den Rasenplatz am Haarwasen in Haiger vom Schnee befreit hatten.

