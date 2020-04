Gerecht oder ungerecht, das ist hier nicht die Frage

Wie es fußballerisch in Wittgenstein weitergeht, wird heiß diskutiert. Warum Gerechtigkeit dabei kein Argument sein kann, erklärt unser Kolumnist.

Wie geht es weiter mit Fußball in Wittgenstein? Saisonabbruch, Wertung nach der Hinrunde, auf Nachholtermine pochen – alles ist drin im Lostopf. Meinungen zu möglichen Modellen finden sich dazu natürlich in breiter wie verschiedener Form. Doch lauscht man den Aussagen der heimischen Clubs, so findet sich doch immerhin eine Gemeinsamkeit: der eigene Standpunkt wird stets von den schnittigen Begriffen „gerecht“ bzw. „fair“ umgeben. Bei zehn oder zwanzig Aussagen ergibt das dann eine durchaus interessante Definition des Gerechtigkeitsbegriffes – und damit einhergehend auch der Moral. Ja, was ist schon gerecht? Daran bissen sich schon Platon und Aristoteles die Zähne aus. Vielleicht hilft ja ein einfaches Beispiel aus der Schule:





Dustin fällt Mathe leicht. Obwohl er sich mit dem Stoff nicht viel beschäftigt, löst er alle Aufgaben problemlos und bekommt eine Eins. Kevin hingegen hat Probleme mit Mathe. Wochenlang hat er für die Klausur gelernt, doch am Ende reicht es nur für eine Vier. Dustin meint: „Das ist gerecht! Wer viele Fehler macht, bekommt eben keine Eins.“ Kevin sagt: „Die Noten sind ungerecht! Ich habe mich viel mehr angestrengt als Dustin.“





Fußball ist zum Glück nicht Mathematik und Gerechtigkeit keine Formel. So bleibt am Ende nur die Erkenntnis: Da es keine Schuldfrage gibt und jedes Argument auf Subjektivität beruht, wird kein einziges Modell gerecht sein können. Wichtig ist nur, dass Dustin und Kevin wieder gemeinsam im Unterricht sitzen können – ganz ohne einen Gedanken an Noten.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.