Generalprobe für den TSV Steinbach Haiger

Steinbach. Sechs Tage vor dem nächsten Liga-Spiel testet der TSV Steinbach Haiger seine Form zu Jahresbeginn bei einem Regionalligisten.

Am Sonntag, 3. Januar, tritt Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger beim SV Bergisch Gladbach 09 an. Das Testspiel der beiden Regionalligisten beginnt um 13.30 Uhr. Zuschauer sind am Kunstrasen an der Belkaw-Arena jedoch nicht gestattet. Während die Gastgeber erst am 16. Januar in die Restrunde starten, steht für den TSV bereits am 9. Januar ein Derby beim FC Gießen an.

Personell hat sich in der kurzen Weihnachtspause etwas getan. Mit Ivan Mihaljevic (vom FC Bayern München II) und Paul Stock (vom FV Dudenhofen) hat der TSV zwei junge und hungrige Akteure verpflichtet, die den internen Konkurrenzkampf beleben sollen. Sascha Wenninger (Hüftverletzung), Tino Bradara (Kreuzbandriss), Gian Maria Olizzo (Mittelfußbruch), David Haider Kamm Al-Azzawe (Muskelfaserriss), Dennis Wegner (Knorpelschaden im Knie), Raphael Koczor (Zehenverletzung) und Matay Birol (Kahnbeinbruch) fallen am Sonntag aus.

Bergisch Gladbach belegt den 16. Platz in der Regionalliga West. 18 Punkte aus 20 Spielen machen Hoffnung auf den zweiten Klassenerhalt in Folge. Trainer der Mannschaft ist Helge Hohl. Elf der 19 eigenen Treffer erzielte Torjäger Serhat Koruk Zübeyir.