Gelungener Jahresauftakt für TSV Steinbach Haiger

Benjamin Kirchhoff (vorne) brachte den TSV STeinbach Haiger beim Testspiel in Bergisch Gladbach mit 1:0 in Führung.

Bergisch Gladbach. Beim West-Regionalligisten SV Bergisch Gladbach setzte sich der TSV Steinbach Haiger in der zweiten Halbzeit durch.

Erfolgreicher Jahresauftakt für den TSV Steinbach Haiger. Im Duell zweier Regionalligisten hat der Tabellenzweite der Südwest-Staffel mit 2:0 (0:0) beim West-Vertreter SV Bergisch Gladbach 09 gewonnen. Benjamin Kirchhoff (64.) und Dino Bisanovic (77.) trafen in der zweiten Hälfte für die Gäste, die auf zahlreiche angeschlagene oder verletzte Spieler verzichten mussten.

Chancen auf beiden Seiten

Auf dem Kunstrasen in Bergisch Gladbach entwickelte sich eine taktisch geprägte Partie, in der wenig Raum für beide Offensivreihen war. Es dauerte bis zur 19. Minute, ehe der Torwart der Gastgeber einen Ball nicht kontrollieren konnte und Kevin Lahn den Abpraller an den Pfosten schoss. Nach einer halben Stunde versuchte es Sören Eismann aus der Distanz, doch der Versuch war kein Problem für Dennis Lohmann im Bergisch Gladbacher Tor. In der 39. Minute passte Eismann den Ball zu Enis Bytyqi. Der Steinbacher Mittelstürmer scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins am Schlussmann. Den Abpraller konnte Philipp Hanke ebenfalls nicht im Tor unterbringen. Somit ging es mit 0:0 in die Pause.

TSV-Trainer Adrian Alipour schickte sein Team unverändert in den zweiten Abschnitt, in dem die Platzherren ihre erste Torchance haben sollten, doch der Ball strich, leicht abgefälscht, über die Latte des Steinbacher Gehäuses. In der 56. Minute war TSV-Kapitän Benjamin Kirchhoff bei einer Ecke von Philipp Hanke aufgerückt, doch sein Kopfball ging über das Tor. Knapp eine Stunde war gespielt, da tauchte Patrick Hill vor Tim Paterok auf, doch der eingewechselte Offensivmann der 09er schob den Ball neben das Gehäuse.

Kirchhoff und Bisanovic treffen

In der 64. Minute nahm sich Benjamin Kirchhoff ein Herz und tankte sich bis nach vorne durch, wo er den Torwart mit einem Lupfer zum 1:0 überwand. Wenig später schickte Steinbachs Neuzugang Paul Stock seinen Kollegen Serhat Ilhan auf die Reise, doch der SG-Torwart verhinderte das zweite Gegentor. Die Entscheidung in der 77. Minute: Paul Stock scheiterte noch am Keeper, doch Dino Bisanovic nutzte den Abpraller zum 2:0.

In der Schlussphase waren die Gastgeber um den Anschlusstreffer bemüht, doch die Latte und der eingewechselte Johann Hipper standen dem im Weg. Die letzten drei Großchancen der Begegnung hatte dann aber der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga Südwest. Dino Bisanovic und Paul Stock hatten es per Doppelchance versucht, doch beide Schüsse klärten Verteidiger per Kopf auf der Linie. Serhat Ilhan traf noch einmal den Pfosten.

Somit blieb es beim 2:0-Erfolg der Steinbacher, die am kommenden Samstag (14 Uhr) in der Liga beim FC Gießen antreten müssen.

TSV Steinbach Haiger: Paterok (75. Hipper) – Heinze, Kirchhoff, Mihaljevic (72. Buckesfeld), Strujic – Eismann, Bisanovic – Hanke, März (72. Bender), Lahn (64. Ilhan)– Bytyqi (64. Stock).