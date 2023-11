Geduld und Arbeit: Warum der SV Schameder von oben grüßt

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Durch den 2:0-Sieg gegen Laasphe/Niederlaasphe hat der SV Schameder die Tabellenführung ausgebaut. Die Gründe dafür kennt unser Kolumnist.

Elf Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage. Was macht nur dieser SV Schameder? Vor genau einem Jahr verlor er mit 0:5 beim TSV Aue-Wingeshausen und trank Absinth mit dem Abstiegsgespenst. Nur drei Punkte waren die Rot-Weißen damals vom Abgrund entfernt. Wie ist der aktuelle Weg also zu erklären? Wieso ist der SVS nun Primus in der B-Kreisliga und hat jetzt schon so viele Punkte wie in der Vorsaison?

Fakt ist, dass man den Trainerwechsel nicht besser hätte vollziehen können. Genau zum richtigen Zeitpunkt hatte Kevin Knebel die Zeichen seiner jahrelangen Amtszeit als Spielertrainer erkannt, um das Zepter weiterzureichen. Knebel hinterließ zudem kein Trümmerfeld, produzierte keine bösen Zungen und konnte so problemlos als Spieler weitermachen.

Wissen, was man kann

Das zeigt auch: Schameder hat die letzte Saison richtig eingeordnet und sich zu keinen Revolutionen hinreißen lassen. Kader und Taktik sind weitestgehend stabil geblieben, Coach René Röthig gibt seinem Team zudem keine komplexen, sondern lösbare Aufgaben mit. Zu wissen, was ein Spieler nicht kann, ist in der Kreisliga bekanntlich wichtiger als die Kenntnis darüber, was er gut kann.

Deswegen macht Schameder Woche für Woche „nur“ seine Hausaufgaben statt sich im Tiki-Taka zu probieren. Niemand sticht heraus, das Team hat keine Tormaschine und keinen grazilen Zehner.

Der neue Trainer René Röthig kann genau das einschätzen und einsetzen. Hier mal ein Sieg mit Geduld, da mal ein unschöner durch reine Arbeit. Genau das steht auch sinnbildlich für die Verantwortlichen. Deswegen grüßt der SV Schameder auch verdient von ganz oben.

