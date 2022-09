Gedeihliche Zukunft nur mit Fusion

Siegen. Nach knapp zwei Jahren Pause wird der Gesprächsfaden zwischen den Siegener Fußball-Größen wieder aufgenommen.

Das Thema „Fusion“ ist immer noch - oder sagen wir besser: wieder - heiß. Der 1. FC Kaan-Marienborn und die Siegener Sportfreunde stehen in diesem Thema offenbar in konkreter Verhandlung. Im Laufe der vergangenen Woche war sogar FC-Mitbegründer Christoph Thoma von der Insel Rügen angereist, um dem Gespräch der Vereinsführungen beizuwohnen. Wie die Resultate der Runde zu beurteilen sind und ob Konkretes dabei heraus gekommen ist, darüber schweigt man sich aus.

Nur so viel scheint sich abzuzeichnen: Entgegen dem Vorhaben des ersten Versuchs im Herbst 2020, als man praktisch „von oben herab“ eine Art Spielgemeinschaft aus der Taufe heben wollte, ist diesmal von konkreten Plänen einer Vereinsverschmelzung die Rede. Kaan-Sponsor Andreas Weber, einst Gründer der Sanierungsfirma Vatro, stößt mit seinen Plänen auch in der Sportfreunde-Vereinsführung offenbar nicht mehr auf taube Ohren.

Auch die Tatsache, dass die Käner in der Regionalliga derzeit eine mehr als ordentliche Rolle spielen und die Sportfreunde schweren Zeiten in der Oberliga entgegen sehen, dürfte beiden Seiten klar machen, dass nur eine solche Fusion einen Weg in eine gedeihliche fußballerische Zukunft bahnen kann.

