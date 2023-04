Fußballfrauen – eine absolute Bereicherung

Klotz am Bein? Nein, Vereine sollten Mädchen- und Frauenfußball als Chance begreifen, meint unser Kommentator.

Bringen Nachwuchsprobleme Fußballvereine deutschlandweit in Bedrängnis, sieht es in ländlichen Regionen besonders heikel aus. Kommt dann auch noch jemand mit der Idee einer Frauenabteilung um die Ecke, wird das häufig mit Kopfschütteln quittiert. Schließlich muss man mit den wenigen Ehrenamtlichen schon genug vor der eigenen Kabinentür kehren. Es fehlt an Fahrern, Betreuern und Trainern und wehe dem, der in einer Whatsapp-Gruppe zum Arbeitseinsatz am Sportplatz aufruft!

Umso mehr muss man den Hut vor Vereinen wie Dotzlar oder Oberes Banfetal ziehen, die den Versuch mit Juniorinnen-Teams nicht scheuen.

Gerade weil es in männlichen Abteilungen rumort, sollten Vereine Mädchen- und Frauenfußball als Chance begreifen. Wenn auch zum Beispiel der SV Feudingen sein Frauenteam wieder einstampfen musste, so war es laut Vorsitzenden Frank Filipzik eine „absolute Bereicherung für unseren gesamten Verein“.

Diese Ansicht teilen alle Verantwortlichen, deren Klubs Frauenfußball anbieten. Das Miteinander wird nicht nur größer, sondern auch diverser. Zudem steigt neben der Mitgliederzahl auch die Wahrscheinlichkeit auf ehrenamtliche Unterstützung. Denn ob Thekendienst, Jugendtrainer oder Vorstandsmitglied: In den Wittgensteiner Fußballvereinen fehlt es an allen Ecken und Enden. Ja, diese mögen mal kleiner und mal größer sein und nicht überall herrscht Untergangsstimmung. Doch wer glaubt, dass es nur mit alten und eher männlichen Strukturen weitergeht, läuft wissentlich ins Abseits.

Im Prinzip ist die Sache einfach: Fußball ist für alle da. Warum ihn dann nicht auch allen anbieten?

