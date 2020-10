Siegerland. Insgesamt 45 Tore fielen an diesem Spieltag im Kreisliga-Oberhaus, davon alleine zehn beim neuen Spitzenreiter Siegener SC und acht in Laasphe.

Trotz eines 5:5 nach 4:0-Führung gegen Niederdorf bleibt der Siegener SC als einzige Mannschaft ungeschlagen und übernimmt die Spitze. Torreich endete auch die Partie zwischen der SG Laasphe/Niederlaasphe und den Sportfreunden Obersdorf/Rödgen.

SF Edertal - Germania Salchendorf II 4:0 (4:0). Von einem gebrauchten Tag berichtete Salchendorfs Trainer Sebastian Reineck. „Das war bitter und unnötig. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber das Ergebnis spricht für sich“, sagte er. Bereits nach sechs Minuten brachte Mark Wolf Edertal per Kopf in Führung. Einen Konter vollendete anschließend Peter Rosenblatt (13.), um dann mit dem Halbzeitpfiff seinen zweiten Treffer nachzulegen. Drei Minuten zuvor hatte Torben Birkelbach eingenetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste kurzzeitig nur neun Spieler auf dem Feld, da sich Fabian Schmidt und Filip Spies verletzten. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren das Ergebnis. Für Germania vergaben Jonathan von Fugler und Jannik Bosch beste Gelegenheiten. „Wir waren nicht in der Lage ein Tor zu schießen“, brachte es ihr Trainer auf den Punkt.

SV Setzen - VfB Burbach 5:1 (2:1). Zwar hielt Burbach im ersten Durchgang dagegen, doch die Setzener Offensiv-Qualität machte am Ende den Unterschied. „Wir haben verdient verloren. Setzen war die bessere Mannschaft auf dem Platz“, konstatierte Burbachs Co-Trainer Tobias Rath. Dabei ging der VfB nach 19 Minuten nach einem Kopfballtor von Betim Hoxha in Führung. Einen fragwürdigen Elfmeter nutzte Maximilian Böcking zum Ausgleich (37.).

Nur 60 Sekunden später drehte Patrick Schmidt, der von einem Torwartfehler profitierte, den Spieß um. Böcking war für Setzen nach dem Seitenwechsel noch zweimal per Kopf erfolgreich (53., 83.) und schob nach einem Konter ein (66.). „Wenn man die Fehlentscheidungen berücksichtigt, wären wir vielleicht noch einmal dran gekommen. Vor dem Strafstoß habe ich kein Foul gesehen“, so Rath.

FC Grün-Weiß Siegen - FC Kreuztal 3:1 (2:0). Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein konnte Grün-Weiß Siegens Trainer Serdar Adiller nur per Telefonkonferenz das Kommando geben. Er wurde von Flamur Kameraj an der Seitenlinie vertreten. Per Flachschuss ins lange Eck (16.) und danach nach einem Einzelduell mit Kreuztals Schlussmann (40.) traf Ditlind Hani für die Siegener. Hicham Aloui sorgte per Freistoß für das Anschlusstor (83.), doch postwendend stellte Dionis Cako vom Elfmeterpunkt den alten Torabstand wieder her (86.).

Kreuztal beendete die Partie mit neun Mann, nachdem Daniel Martin (75.) sowie einer seiner Mitspieler (85.) mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen mussten.

FC Wahlbach - SG Siegen-Giersberg 0:1 (0:0). Das „Tor des Tages“ für die Giersberger erzielte Julius Schmidt nach einer Flanke von Stefan Feldmann (80.). „Ein Unentschieden wäre nicht ungerecht gewesen“, sagte SG-Trainer Christoph Spies. Ein Pfostentreffer von Wahlbachs Ronalnto Tsela (47.) war die Initialzündung zu einer Leistungssteigerung der Gäste.

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - SG Hickengrund 1:4 (0:2). „Es war kein gutklassiges Spiel. Wir hätten früher den Deckel draufmachen müssen“, lautete das Fazit von Hicken-grunds Übungsleiter Benjamin Simon. Per Abstauber brachte Philipp Rath seine Farben früh in Führung (9.). Alexander Patt erhöhte auf 2:0 (20.). Nach einem Pass in die Tiefe traf Florian Freund (51.) für die Gäste. Wilnsdorf schwächte sich kurz darauf mit einer Roten Karte (53.). Dennoch konnte Leo Augustin zunächst verkürzen (73.), ehe Philipp Gühmann per Volleyschuss den Schlusspunkt setzte (81.).

SV Feudingen - SV Netphen 1:0 (0:0). Diese Partie hatte nach der Meinung von Netphens Linienchef Stephan Schwarz keinen Sieger verdient. „Das war ein typisches 0:0-Spiel, das von keinem der 22 Spieler, sondern jemand anderem entschieden wurde“, kritisierte er den Unparteiischen. Er hatte einen Elfmeter verhängt, den Tim Eckhardt zum Siegtreffer verwertete (52.).

SG Laasphe/Niederlaasphe - SF Obersdorf/Rödgen 4:4 (0:2). Simon Grisse (11.), Lennart Zorko (44.), Yannik Hundt (56.) und Julian Schreiber (68.) brachten Obersdorf auf die Siegerstraße. Doch Yannick Reichpietsch (48.), Jan Höbener (74.), Tobias Hammer (82.) und Papa Yaw Afriyie (87.) retteten Laasphe noch einen Zähler.

Siegener SC - SpVg Niederndorf 5:5 (4:0). Was für ein Spiel im Charlottental! Der SSC führte gegen Niederndorf bereits mit 4:0 – und musste sich mit einem Punkt zufrieden geben. Santino Speier (2., 33.), Dilovan Ay (7.), Fidan Kameroli (24.) und Hussein Jouni (66.) trafen für die Siegener. Nils Uebach (58., 68., 83.), Joel Grümbel (66.) und Jannis Becks (77.) bewahrten Niederdorf vor der Niederlage.

SpVg. Anzhausen/Flammersbach - SV Fortuna Freudenberg II 2:4 (2:1). Jonas Schneider (3.) und Talent Azizi (44.) bescherten den Gastgebern die Halbzeitführung. Martin Otto glich zwischenzeitlich aus (22.). Aaron Hebbinghaus (73.), Benjamin Kegler (84.) und Jonas Dicke (90.) brachten die Wende zugunsten der „Flecker“.