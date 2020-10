Siegen-Wittgenstein. Nur eine Überraschung gab es in den elf Zweitrundenspielen des Krombacher Kreispokal-Wettbewerbs 2020/2021 am Mittwochabend. C-Ligist CCS Siegerland warf den A-Ligisten FC Wahlbach aus dem Wettbewerb. Im Topspiel behielt Oberligist TuS Erndtebrück mit 2:0 beim VfL Bad Berleburg die Oberhand. Dagegen schaffte der zweite Landesligist aus dem Kreis, der TSV Weißtal, ebenso souverän den Einzug in die nächste Runde wie Cupverteidiger SV Germania Salchendorf. Einen Pechvogel des Abends gab es aber auch.

TSG Adler Dielfen - SuS Niederschelden 0:3 (0:2). Der SuS bleibt in dieser Saison – Liga und Pokal – ungeschlagen, setzte sich souverän beim B-Ligisten durch. Aber es gab auch eine negative Nachricht für die Mannschaft von Andreas Wieczorek: Torwart Tobias Dicke wurde bei einem Zweikampf vom Dielfener Spieler Daniel Lucky Onwuchekwa unglücklich im Gesicht getroffen. Den Keeper erwischte es ganz schlimm, er blutete aus dem Mund und war sogar kurz weggetreten. Dicke musste mit dem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert werden. Das Spiel musste für rund 20 Minuten unterbrochen werden.

Zum sportlichen Part: Der Bezirksligist ließ nichts anbrennen, legte durch Abdesamad Oujagaoui das schnelle 1:0 vor (10.) und legte durch Florian Maziej kurz vor der Pause das 2:0 nach (45.+20.). Nach dem Wechsel verwaltete der SuS das Ergebnis, kontrollierte Ball und Gegner und kam erneut durch Florian Maziej noch zum 3:0 (83.).

FC Hilchenbach - VfL Klafeld-Geisweid 2:6 (1:3). „Nicht mit Ruhm bekleckert“ – das war die erste Aussage von Klafelds Spielertrainer Steffen Öhm nach der bestandenen Pflichtaufgabe beim FC Hilchenbach. „Es war ein typisches Pokalspiel. Wir waren zu Beginn nicht hundertprozentig auf dem Platz und haben den Gegner so ins Spiel kommen lassen. Dann mussten wir auch noch einen Rückstand aufholen. Am Ende ist das Ergebnis vielleicht etwas zu deutlich, auch wenn sich unsere Qualität mit zunehmender Spieldauer durchgesetzt hat“, sagte Öhm weiter.

ristan Juksaar brachte den FCH in der 12. Minute in Führung. Andreas Schmitt (20.), Sezgin Özdemir (23.) und Lars Treude (43.) drehten das Spiel noch in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang erzielten Schmitt (55.) und Özdemir (62.) jeweils ihren zweiten Treffer. Zudem traf Nico Dreisbach (58.). Tristan Juksaar traf zum zwischenzeitlichen 2:3 (55.).

SV Grün-Weiß Eschenbach - TSV Weißtal 0:8 (0:4). Standesgemäß hat der Landesligist seine Aufgabe in Eschenbach gelöst. „Wir waren von Anfang an druckvoll, haben die Aufgabe zu 100 Prozent ernst genommen und dann auch schon in der ersten Halbzeit alles klar gemacht. Ich bin froh, dass sich viele Spieler in die Torschützenliste eintragen durften und das einige Spielzeit bekommen haben, die in den vergangenen Wochen nicht viel gespielt haben“, sagte Weißtals Spielertrainer Konstantin Volz.

Die acht Tore teilten sich Manuel Jung (23.), Marius Kraft (27.), Michael Kaiser (28.), Raphael Mpessa (29.), Yannik Plachner (52.), Kevin Wacker (63.) und den kurz zuvor eingewechselten Steffen Heimel (77./90.). Wieder zwischen den TSV-Pfosten stand Marcel Schneider, der nach seiner Roten Karten im Liga-Spiel gegen Berchum/Garenfeld mit einer Sperre von einem Pflichtspiel davon gekommen war.

SpVg. Niederndorf - SV Germania Salchendorf 0:2 (0:1). Eine Halbzeit lang tat sich der Tabellenführer der Bezirksliga 5 am Höppel in Niederndorf schwer, musste im offenen Schlagabtausch zu Beginn sogar mehrere Chancen des A-Ligisten zulassen, um sich in den zweiten 45 Minuten zu steigern. Zwei Tore reichten, um in die dritte Runde einzuziehen und damit die Chance auf die Verteidigung des Kreispokals zu wahren.

Für das 1:0 zeichnete Moritz Klass mit einem Schuss ins lange Eck nach Vorarbeit von Fabian Kiel verantwortlich (55.), ehe Mittelstürmer Bayram Basyigit neun Minuten später mit dem 2:0 für die Vorentscheidung gegen den tapfer dagegen haltenden, aber kräftemäßig dann doch nachlassenden A-Kreisligisten sorgte. Diesmal hatte Benjamin von Fugler für das Zuspiel gesorgt. Unterm Strich war Germania-Trainer Thomas Scherzer froh über den Sieg: „Wir haben das seriös gemacht. Kompliment an meine Mannschaft, aber auch an Niederndorf. Die haben vorne richtig gute Jungs.“

SSV Sohlbach-Buchen - SG Mudersbach/Brachbach 3:7 (3:5). Torflut am Waidmannsweg! Der Bezirksliga-Neuling wurde seiner Favoritenrolle gerecht und erreichte das Achtelfinale. Es gab in Sachen Torschützen zwei herausragende Spieler beim Gewinner, nämlich Marius Mertens und Simon Beverungen, die jeweils dreimal einetzten. Mertens erzielte seine Tore vor, Beverungen nach der Pause. Für das 2:0 der SG zeichnete Baris Yanmis verantwortlich. Sohlbach-Buchen hatte sich nach 1:5-Rückstand bis auf 3:5 herangekämpft.

SV Dreis-Tiefenbach - SV Fortuna Freudenberg 2:3 (2:1). Ein Tor von Yannis Freitag in der 81. Minute bewahrte Fortuna Freudenberg vor dem Elfmeterschießen. Der B-Kigist schien auf dem Weg, für eine Pokal-Überraschung zu sorgen, denn Eldin Halilovic (16.) und Jan-Niklas Fritzsche (20.) erwischten den Bezirksligisten auf dem falschem Fuß – 2:0. Wichtig aus Sicht der Flecker war das 1:2 durch Roman Jende in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt rissen sich die Flecker zusammen und drehten die Partie. Vor dem erlösenden Siegtor von Freitag hatte Eike Moll nach gut einer Stunde zum 2:2 egalisiert.

CCS Siegerland - FC Wahlbach 2:1 (1:1). Auf dem Hartplatz am Haarder Berg sorgte der kamerunische Kulturverein für eine Überraschung. Junior Alphonse Fomboh brachte den C-Ligisten in Führung (33.). Carsten Ginsberg schaffte per Elfmeter Sekunden vor der Pause das 1:1, doch nach dem Wechsel war von einer Dominanz des A-Ligisten keine Spur. Vielmehr gelang dem Außenseiter das Siegtor: Für das 2:1 sorgte Nathanael Ulrich Siewe Kamani nach bereits 48 Minuten. Danach biss sich Wahlbach an der CCS-Defensive die Zähne aus.

Erste Runde: FC Kreuztal - SV Setzen 2:0 (0:0). Im nachgeholten Erstrundenduell zweier A-Ligisten behielt Kreuztal die Oberhand und trifft in der zweiten Runde nun auf den 1. FC Türk Geisweid. Die Tore schossen David Funkner (55.) und Maximilian Welk (84.).