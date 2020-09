Fußball-Kreisliga A: SG Siegen-Giersberg gewinnt Stadtderby

Siegen-Wittgenstein. 28 Treffer fielen am Auftaktspieltag in der Fußball-Kreisliga A Siegen-Wittgenstein. Erster Tabellenführer ist ein Team aus dem Johannland.

Der erste Ligaspieltag nach über fünf Monaten steht in den Büchern. Die SG Siegen-Giersberg gewinnt das Stadtderby gegen Grün-Weiss.

SG Siegen-Giersberg - FC Grün-Weiss Siegen 2:1 (1:0). Kein spielerisch hochklassiges, aber ein sehr intensives Spiel hat SG-Coach Christoph Spies gesehen – mit dem besseren Ende für seine Jungs: „Beide Mannschaften waren sehr lauffreudig und haben viel investiert. Chancen kamen zu großen Teilen nach langen Bällen zustande. Mitte der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel dann etwas besser im Griff und sind auch verdient in Führung gegangen. Grün-Weiss kam dann über einen strittigen Elfmeter zum Ausgleich, aber ich bin froh, dass wir das letzte Wort hatten.“ Simon Ersfeld brachte Giersberg mit 1:0 in Führung. Grün-Weiss kam dann vom „Punkt“ zum Ausgleich, doch Julius Schmidts Treffer zum 2:1 brachte den Derbysieg.

SV Netphen - SF Edertal 1:1 (1:1). Ein Remis zum Auftakt, mit dem SVN-Trainer Stephan Schwarz sehr gut leben konnte: „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat das heute im Rahmen unserer aktuellen Möglichkeiten sehr gut gemacht. Vielleicht müssen wir nach dem 1:0 auch noch das zweite Tor nachlegen, aber Edertal war auch ein sehr guter Gegner. Das Unentschieden ging voll in Ordnung.“ Torjäger Janik Zöller brachte die Netphener mit 1:0 in Führung(7.). Kurz vor dem Pausenpfiff glich Edertal durch Jan Philipp Dörnbach aus (45.).

FC Kreuztal - TuS Deuz 0:4 (0:1). Der erste Tabellenführer der noch sehr jungen Saison ist der TuS Deuz. Trainer Hendrik Stenschke musste nach dem Spiel aber zugeben, dass das Spiel enger war als es das Ergebnis aussagte: „In der ersten Halbzeit hätte auch Kreuztal mit 1:0 in Führung gehen können. letztlich war die Führung kurz vor der Pause sehr wichtig für uns und wir konnten in der zweiten Halbzeit sehr gut darauf aufbauen. Ich bin froh, dass wir die ersten wichtigen Punkte eingefahren haben.“ Christian Sting traf zwei Minuten vor der Pause zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel legten Noah Kurzweg (70.) und Hendrik Stenschke (84.) die Treffer zwei und drei nach. Das 4:0 resultierte aus einem Eigentor von Ivan Kedr (90.).

SV Germania Salchendorf II - SV Fortuna Freudenberg II 3:2 (2:1). Im Duell der „Zweiten“ behielt die Germania-Reserve letztlich die Oberhand und brachte den Sieg über die Ziellinie. „Am Ende ist der Sieg vielleicht etwas glücklich, aber ich nehme die drei Punkte natürlich gerne mit. Es ärgert mich nur etwas, dass wir nach dem 3:1 zu passiv wurden und so Freudenberg zurück ins Spiel geholt haben“, sagte Germanen-Trainer Sebastian Reineck. Für seine Elf waren Felix Hartmann (31./37.) und Christian Dickel (49.) erfolgreich. Auf Fortunen Seite trafen Marvin Otto (43.) und Felix Kuttenkeuler (58.).

SF Obersdorf-Rödgen - VfB Burbach 2:1 (2:0). Einstand nach Maß für den Aufsteiger, der als einziger Liganeuling dreifach punktete. Trainer Carsten Brodbek war deshalb auch sehr einverstanden mit seiner Mannschaft: „Wir haben heute eine sehr gute Leistung gebracht. Die Jungs haben genau das umgesetzt, was ich vor dem Spiel eingefordert habe. Wir waren von Beginn an sehr griffig und zweikampfstark, haben uns den Sieg sprichwörtlich erarbeitet.“ Simon Grisse (21.) und Lennart Zorko (41.) schossen bereits in Durchgang eins einen 2:0-Vorsprung heraus. Burbach investierte in den zweiten Halbzeit viel, kam durch Nico Schäfer aber nur noch zum Anschlusstreffer (87.).

So geht es weiter Sonntag, 13 Uhr: Fortuna Freudenberg II - FC Kreuztal. Sonntag, 15 Uhr: Wahlbach - Hickengrund, Laasphe/Niederlaasphe - Netphen, Anzhausen/Flammersbach - Niederndorf, Setzen - Siegen-Giersberg, FC GW Siegen - SF Obersdorf/Rödgen, VfB Burbach - Germ. Salchendorf II, Siegener SC - Wilnsdorf/Wilgersdorf. Sonntag, 15.30 Uhr: TuS Deuz - SV Feudingen.

SG Hickengrund - SG Laasphe/Niederlaasphe 4:1 (1:0). Ein deutlicher Sieg für die SG Hickengrund zum Auftakt, der auch nie wirklich in Gefahr war. Trainer Benjamin Simon war auch zufrieden mit der Leistung – abgesehen vom Gegentor am Ende: „Wir waren von Anfang an die bestimmende Mannschaft, konnten das aber so richtig erst in der zweiten Halbzeit in Tore ummünzen. Noch schöner wäre der Sieg natürlich zu Null gewesen, denn das Gegentor war absolut vermeidbar.“ Philipp Rath (28.) besorgte die 1:0-Halbzeitführung. In Durchgang zwei legten Alexander Patt (48.), Marvin Theis (51.) und Marcel Pohl (73.) nach. Bryan Nakacwa traf in der Nachspielzeit zum 1:4-Endstand aus sicht des chancenlosen Aufsteigers.

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - FC Wahlbach 1:2 (0:0). Ein verwandelter Elfmeter von Doppelpacker Till Metz (48./78.) sicherte dem FCW den Auswärtssieg am Höhwäldchen. Trainer Patrick Nies sah ein über weite Strecken sehr zerfahrenes Spiel: „Man hat beiden Mannschaften die lange Pause angemerkt. Gerade die erste Halbzeit war sehr zäh. Nach dem Seitenwechsel sind wir dann deutlich besser reingekommen und sind auch verdient in Führung gegangen. Wilnsdorf war aber vor allem über Standards stets gefährlich und kam dann auch per Elfmeter zum Ausgleich (Sinan Öztürk in der 74.). Das wir dann abermals mit einem Elfmeter in Führung gehen, war vielleicht etwas glücklich, aber auch nicht unverdient.“

Der SV Netphen (weiße Trikots) musste sich gegen Aufsteiger Sportfreunde Edertal mit einem 1:1 begnügen. Foto: Florian Runte

SpVg. Niederndorf - SV Setzen 1:3 (1:1). Rückstand wettgemacht und drei Punkte mitgenommen. Der Arbeitsnachweis des SV Setzen konnte sich sehen lassen. André Becker brachte die Niederndorfer in der 28. Minute vom „Punkt“ in Führung. Diese hielt jedoch nur fünf Minuten, als Tim Moritz Broszinski den Ausgleich erzwang. In der zweiten Halbzeit avancierte Max Hermes zum Matchwinner. Sein Doppelpack (58./66.) sicherte dem SVS die drei Punkte.

SV Feudingen - Siegener SC 0:2 (0:1). Der Siegener SC wies den Aufsteiger in seine Schranken, das musste auch Feudingens Coach Sascha Schwarz anerkennen: „Der SSC war uns spielerisch schlicht überlegen, und dazu haben sie ihre Situationen vor dem Tor eiskalt genutzt.“ Sandro Speier brachte mit einem Traumtor den SSC in der 36. Minute in Führung. Neun Minuten nach Wiederbeginn stellte Florin Samoila auf 2:0 für die Gäste.