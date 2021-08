Fußball-Kreisliga A: Fehlstart für die Wittgensteiner Teams

Wittgenstein. Der SV Feudingen, die SG Laasphe/Niederlaasphe und die Sportfreunde Edertal verlieren jeweils klar. Immerhin: Gute Ansätze sind vorhanden.

Der Saisonauftakt der Wittgensteiner A-Ligisten ist kollektiv missglückt. Alle drei Fußballmannschaften verloren, zeigten allerdings auch ihr Können.

SV Feudingen - SV Fortuna Freudenberg II 0:2 (0:0). Sehenswertes war in der ersten Halbzeit Mangelware. „Beide Mannschaften haben sich gegenseitig neutralisiert”, fasste es Feudingens Trainer Markus Urner zusammen. Nach dem Pausentee nahm die Partie Fahrt auf, beide Mannschaften schienen gedanklich nun die Sommerpause hinter sich gelassen zu haben. Das erste Gegentor fiel unglücklich aus Feudinger Sicht: Ein Abpraller nach einer Standardsituation fiel Aaron Hebbinghaus vor die Füße, der den Ball aus kurzer Distanz per Dropkick versenkte – 0:1 (55.). Danach kamen auch die Wittgensteiner besser ins Spiel, konnten jedoch trotz einiger Großchancen nicht ausgleichen. Nach einem Fehler im Feudinger Aufbauspiel kam es zu einer Eins-gegen-Eins-Situation zwischen Aaron Hebbinghuas und SVF-Keeper Tim Gesper. Nach einer großartigen Parade des jungen Schlussmanns fiel der Ball Hebbinghaus wieder vor die Füße – 0:2 (81.). Urner: „Wir haben heute gesehen, dass jeder Fehler bestraft wird und wir noch konzentrierter arbeiten müssen, aber auf unserer Leistung können wir gut aufbauen.”

Spvg Niederndorf - SG Laasphe/Niederlaasphe 3:1 (1:0). In einer sehr zerfahrenen und robust geführten Partie ging es von Beginn an heiß her. Durch Fehler im Aufbauspiel beider Mannschaften ergaben sich viele Konterchancen – eine nutzte Nils Uebach zum 1:0 der Siegerländer (23.). Die Laaspher Offensivbemühungen verliefen im Sande.

Kurz nach dem Pausentee erhöhte Dennis Klappert Niederndorfs Führung durch ein Freistoßtor (48.), drei Minuten später legte Joel Grümbel das vorentscheidende 3:0 nach (51.) Je älter die Partie wurde, desto härter wurden die Reibereien zwischen den Spielern. Dennoch kamen die Wittgensteiner durch einen schön rausgespielten Treffer durch Bryan Nakacwa noch auf 1:3 heran und verbuchten noch eine Großchance zum Anschluss. „Wir haben trotz der Niederlage ein ganz ordentliches Spiel gemacht”, fand SG-Spieler Sebastian Schneider.

Grün-Weiß Siegen - Sportfreunde Edertal 3:1 (1:0). Die Vorschusslorbeeren, mit denen die Sportfreunde Edertal von der Konkurrenz bedacht wurden, sind schon nach dem ersten Spieltag zerzaust. Dabei gehörten die ersten 30 Minuten gänzlich der Mannschaft von Sandro Trevisi, die sich zwei dicke Torchancen herausspielte, die von organisiert stehenden Siegenern im letzten Moment entschärft wurden.

Dann kippte die Partie und der Spielaufbau der Sportfreunde war von vielen Fehlpässen geprägt. Siegen konterte gut und ging durch Umut Akkent in Führung (36.) und hätte schon vor der Pause nachlegen können. Nach der Pause stand eine sichtlich wachere Edertaler Mannschaft auf dem Platz, die ordentlich drückte und in der 57. Minute durch einen Kopfball von Peter Rosenblatt ausglich. Danach wirkte das Team jedoch gerade im Mittelfeld äußerst müde und clevere Siegener nutzten ihre Räume geschickt – Onur Gündüz schoss die Tore zum Sieg (67., 90.). Edertals Co-Trainer Marcel Bicher: „Es fehlte an allem, besonders am Passspiel. Teilweise war das grausam.”

